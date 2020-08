Pasienter gir blaffen i smittevernreglene | Kari Lise Jacobsen Eidjar

Kari Lise Jacobsen Eidjar Fastlege i Oslo

9. aug. 2020 17:00 Sist oppdatert 8 minutter siden

Kari Lise Jacobsen Eidjar, fastlege og universitetslektor, er mildt sagt rasende, men mest av alt er hun lei seg. Privat

Folk lyver for å få legetime. Finn frem pisken, Høie!

Kjære helseminister Bent Høie (H). Vet du hva? Folk gir faktisk blaffen.

Er folk uvitende eller egoistiske? Jeg har frem til midten av juli valgt å tro at det er uvitenhet og manglende innsikt som har medført brudd etter brudd på smitteverntiltakene våre. Det tror jeg ikke lenger. Dessverre.

De siste måneder har jeg mottatt flere pasienter på klinikken vår som har vært i karantene. De har systematisk løyet både på telefon og ved ankomsten til klinikken.

Lyver for å få time

Ved inngangsdøren som hos oss er stengt, blir samtlige spurt om de har feber, har vært i utlandet siste ti dager og om de har koronasymptomer. Vi spør eksplisitt om de har vondt i halsen, hoster, har tapt smaks- og luktesans osv. Det står også store skilt utenfor og i foajeen med den samme informasjonen.

Vi har hatt pasienter med koronasymptomer som har svart negativt på spørsmålene våre, og som er kommet helt inn på legekontorene før de er ærlige og innrømmer reell årsak til at de søker lege. Før de ser legen, har de vært innom venterommet, muligens også andre behandlingsrom og laboratoriet. De har vært i kontakt med en til to sykepleiere og behandlende lege.

Sist fredag kom en forelder med et barn som to ganger benektet at barnet hadde feber, sår hals og hoste. Er det mulig? Det ser faktisk ut til at folk gir blaffen i om de utsetter andre for smitte så lenge de får tilfredsstilt egne behov.

Utsetter andre for sykdom

For oss har denne type oppførsel medført gjentatt testing av personell, hjemsendt personell, nedvasking og spriting av lokalene, uten at vi kan belaste pasientene for tapt arbeidsfortjeneste og medgått tid på smittevask og vaskemidler.

Verre er det imidlertid at de utsetter andre med sykdom for smitte uten at det ser ut til å bekymre dem et øyeblikk. De fratar også denne pasientgruppen tilgangen på oss som behandlerapparat hvis vi må stenge ned på grunn av smitte. Denne gruppen trenger behandlerne sine.

En av festdeltagerne

I går toppet det seg for meg. Jeg hadde en videokonsultasjon med en av mine fastlegepasienter. Vedkommende var på et kjøpesenter da vi snakket sammen. Han beveget seg under samtalen fra et spisested til matbutikken for å handle mat.

Skribenten mener det er på tide at helseminister Bent Høie (H) tar frem pisken. Lise Åserud

Han fortalte meg at bydelsoverlegen hadde kontaktet ham to timer før og gitt ham karantene. Vedkommende er en av festdeltagerne på de beryktede festene som er omtalt i mediene. Han er en voksen mann.

Bortskjemt folkeslag

Vi blir nedringt av folk som er sinte fordi de ikke får testet seg hos oss, fordi de har symptomer og nekter å ta det med ro hjemme. De er ikke alltid like veloppdragne i telefonen. Bursdagsfeiring, handling og venninnelunsjer. Gud vet hva som er viktigere enn fellesskapets behov for vern. Vi er blitt et bortskjemt folkeslag.

Som en del av et helsekorps som har stått på nær døgnet rundt siden mars, men etter noen få uker med lave skuldre nå i sommermånedene, kan jeg si at jeg er mildt sagt rasende. Men mest av alt lei meg.

Det er dessverre for mange der ute som ikke forstår at koronaviruset er større enn dem selv, egoet deres er topper alt. Derfor kjære Høie: Finn frem pisken NÅ, slik at vi alle kan få den beskyttelsen vi vil trenge fremover. Det er på høy tid å iverksette strengere tiltak i det offentlige rom.

