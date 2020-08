Skal vi bruke munnbind eller ikke? | Gunnar Hasle

Munnbind kan kanskje erstatte andre tiltak som har mye større konsekvenser.

Med et påbud om munnbind kunne kanskje konserter, teater, kino og idrettsarrangementer drive som normalt igjen, skriver Gunnar Hasle. Thomas Brun

Gunnar Hasle Lege, Reiseklinikken

Folkehelseinstituttet (FHI) holder fortsatt igjen når det gjelder å råde folk til å bruke beskyttelse i form av (profesjonelle) munnbind eller ansiktsmasker til flergangs bruk der mange mennesker samles. Dette er vanskelig å forsvare når WHO og de fleste land i Europa anbefaler det.

FHI hevder at det ikke er faglige holdepunkter for at bruk av munnbind utenfor helsevesenet reduserer risikoen for covid-19-smitte.

Det er umulig å gjøre en kontrollert studie for å teste om færre mennesker i et samfunn blir smittet om smittebærere bruker munnbind. Derfor må vi støtte oss til eksperimentelle studier, og de tyder på at det er langt færre dråper som spres når man bærer profesjonelle munnbind og hjemmelagde ansiktsmasker enn når man ikke gjør det.

I og med at den viktigste smitteveien for covid-19 er dråper gjennom luft, vil det derfor bli mindre smitte om alle bærer munnbind eller ansiktsmasker.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) har beregnet at ca. halvparten av smitten skjer fra folk som ikke har symptomer, altså fra folk som ikke vet at de er smittet. Man blir ikke effektivt beskyttet selv av ansiktsmasker, og når man tar hånd om smittefarlige mennesker, må man bruke profesjonelle munnbind.

FHI hevder at munnbind kan gi falsk trygghet og føre til at man slapper av på andre tiltak.

Gir hjelmer, sikkerhetsbelter, redningsvester, piggdekk, kondomer og støvmasker også falsk trygghet? Kanskje, men vi må anbefale bruk likevel. Munnbind kan kanskje erstatte andre tiltak som har mye større konsekvenser. Artister som er avhengige av publikum har ingen inntekter for tiden, og med et påbud om munnbind kunne kanskje konserter, teater, kino og idrettsarrangementer drive som normalt igjen.

Vi er helt i begynnelsen av koronakrisen, og vaksine blir neppe tilgjengelig for alle før om to år. Munnbind alene kan ikke stoppe spredningen, men de kan bidra til å holde virusets reproduksjonsrate under 1. Om vi klarer det, vil det ikke opptre ukontrollert spredning i større skala. Det er snart skolestart, og kollektivtrafikken vil fylles opp, enten vi vil det eller ikke.

FHI sier at det er ubehagelig å ha på seg munnbind og at folk ikke vil klare å bruke dem riktig.

Det krever tilvenning å føle seg komfortabel med munnbind, og det krever trening å bruke dem riktig, men vi har god tid, for denne krisen vil vare lenge. I Asia regnes bruk av munnbind som vanlig høflighet og sunn fornuft. Nå må FHI heller bruke krefter på å fremme riktig bruk av munnbind enn på å motarbeide bruken.

FHI sier at om man i tilfelle må bruke profesjonelle munnbind, ikke hjemmelagde eller flergangs ansiktsmasker.

Dette er et eksempel på at det beste blir det godes fiende. Munnbind er laget av plast, og om hver nordmann skulle bruke tre til fire pr. dag, ville det bli mye avfall. Dessuten ville det koste penger. Hjemmelagde ansiktsmasker er mer komfortable enn profesjonelle munnbind, og gir rom for kreativitet, se video.

En god løsning kunne være å bruke ansiktsmasker på fortau, kollektivtransport og i butikker, men man kunne ha påbud om å bruke munnbind om man skal sitte flere timer ved siden av fremmede i for eksempel en kinosal. Om man avfeier ansiktsmaske, vil det heve terskelen for å innføre et slikt tiltak.

FHI sier at munnbind vil være lite effektivt fordi det for tiden er lite smitte i Norge.

Dette argumentet kan de umulig tro på selv. Vi trenger å skape et miljø der viruset ikke lett kan spre seg. Reproduksjonsraten er ikke avhengig av om det er få eller veldig få som er smittebærere. Dette handler om å holde R under 1.

Jeg har erfart at folk fleiper med meg når jeg bruker munnbind. Butikkansatte får ikke lov til å bruke munnbind på jobben. Jeg har vært i kontakt med en lærervikar som stilte med munnbind på skolen. Hun fikk ikke lov til å bruke det, og skolen sendte til og med brev til foreldrene der de ba om unnskyldning for at læreren hadde hatt på seg munnbind.

I praksis vil det ikke bli vanlig å bruke munnbind og ansiktsmasker i Norge før myndighetene tilrår eller påbyr det.

