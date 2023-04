Det er et klart mål for Nav å skape best mulig brukeropplevelser

Vi jobber hele tiden for å forbedre tjenesteflyten, skriver NAV-direktør Hans Christian Holte.

Generelt har det vært en ønsket utvikling at vi i Nav skal ha tettere kontakt med brukerne.

30.04.2023 13:09

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Kjære Mette Walberg.

Takk for ditt brev i Aftenposten 26. april, der du beskriver det du har opplevd som en kronglete prosess på veien mot uføretrygd.

Først av alt vil jeg beklage at du har hatt en dårlig opplevelse med Nav. Vi har som mål å møte våre brukere på en god måte, og at informasjonsflyten mellom oss og brukerne skal være god.

Slik jeg forstår deg, opplever du å ha hatt for mange kontaktpunkter med Nav på veien mot uføretrygd. Du opplevde også perioden på AAP som en unødvendig ekstrarunde. Siden jeg ikke kjenner saken utover det du skriver til meg, kan jeg ikke kommentere punktene direkte.

Generelt har det vært en ønsket utvikling at vi i Nav skal ha tettere kontakt med brukerne, og at det skal være enkelt å oppnå kontakt med sin veileder gjennom digital dialog. Selv om tett kontakt i seg selv ikke er alarmerende, kan det selvsagt hende at din avklaringsprosess kunne vært mer effektiv.

For å få innvilget uføretrygd, må arbeidsevnen være ferdig avklart. Arbeidsavklaring handler ikke bare om å vurdere muligheter for tilfriskning, men også mulighetene for å jobbe med tilrettelegging. Siden dette er en grundig prosess, er det ikke uvanlig at noen trenger en periode med arbeidsavklaringspenger mens disse avklaringene gjøres.

Jeg tolker deg slik at du opplever at arbeidsevnen din har vært avklart i lang tid, og at Navs innsats i din sak har vært ineffektiv. Det er et klart mål for Nav å skape best mulig brukeropplevelser, og dine tilbakemeldinger er viktige for at vi skal kunne forbedre oss. Vi jobber hele tiden for å forbedre tjenesteflyten, blant annet i overgangene mellom helseytelsene våre.

Til slutt vil jeg berømme deg for mot til å si fra om dine opplevelser og for god arbeidsinnsats i mange år. Det at du har klart å stå i jobb, viser at du sammen med arbeidsgiver har klart å finne muligheter til tross for hindringene som følger av sykdommen din. Jeg ønsker deg lykke til i arbeidslivet videre.