Boligdrømmen føles langt unna for mange unge

08.03.2023 23:15

Vi forstår utrolig godt at det er vanskelig å komme inn på boligmarkedet, slik Alice-Rose Kolstad setter ord på i sitt innlegg om Ung-milliarden. Boligdrømmen føles langt unna, og i dag er foreldrenes økonomi i stor grad bærebjelken for unges boligdrøm. Dette vil DNB endre.

Nesten halvparten av unge trenger foreldrenes hjelp for å komme inn på boligmarkedet. Vi ser at mange unge kan og vil kjøpe egen bolig, men de får det ikke til på egen hånd. Derfor er Ung-milliarden viktig.

Mange av de som tar kontakt, har inntekt til å betjene lånet, men betaler i dag store månedlige leieinntekter til andre og får ikke spart opp til egenkapital. Vi bruker handlingsrommet vi har i lovverket, slik kan vi tilby lån til unge som har råd til å betale lånet. Selv om de ikke har nok egenkapital.

Ung-milliarden kan gjøre at du ikke trenger hjelp fra foreldrene dine for å komme inn på boligmarkedet, eller at du må spare til du er i 40-årene. Det er mange veier til boligdrømmen for unge. Vi hjelper deg dit med råd tilpasset akkurat deg.

Ingjerd Blekeli Spiten, konserndirektør personmarked DNB