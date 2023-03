Norske studenter kommer ikke sent i gang

17.03.2023 02:00

Når Aftenpostens lederartikkel 12. mars bruker gjennomsnittsalder til å konkludere med at vi må komme tidligere i utdanning, er det skivebom. Det stemmer ikke at norske studenter kommer sent i gang. De er i snitt 22 år når de starter. De er yngst i Norden!

I motsetning til mange land har Norge høy studietilbøyelighet, også blant voksne som tar etter- og videreutdanning. Dette trekker gjennomsnittsalderen opp. Livslang læring sikrer at arbeidsstyrken er oppdatert og kan stå lenger i arbeid. Det bør vi være stolte av.

Det stemmer heller ikke at « ... mange bruker mange år på kun å ta opp fag». Opptaket til medisinstudiet preger 99 prosent av debatten, men utgjør kun 1 prosent av studieplassene. Norge trenger sykepleiere og lærere, noen av de mest populære studiemålene for privatister. 70 prosent av elevene på Sonans er ferdige etter ett år, 94 prosent etter to år. De fleste kommer med svake karakterer.

Disse bør vi heie på.

Bruk fakta når alt skal effektiviseres. Et sosialt, inkluderende og fleksibelt utdanningssystem gir mindre utenforskap og økt sysselsetting over tid. Vi har ingen å miste på veien.

Marit Aamold Trysnes, administrerende direktør, Sonans