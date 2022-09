Jeg har vært tilgjengelig hele tiden, Gerhardsen. Selv om du og Subjekt ikke har vært interessert i å lytte.

Begard Reza Generalsekretær i Salam Norge, organisasjonen for skeive muslimer

18 minutter siden

Når man ringer et nummer som ikke er i bruk, så fortsetter man normalt sett ikke å ringe samme nummer om og om igjen, skriver Begard Reza.

Ryktet om at jeg skal ha gjort meg utilgjengelig, stemmer selvfølgelig ikke.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det er betryggende at Aftenpostens Frank Rossavik tydelig forklarer hvorfor norsk presse har en Vær Varsom-plakat (i kommentaren «PFUs fellelse av Subjekt var korrekt», 1. september). Også Nils August Andersen, redaktør i det konservative tidsskriftet Minerva, påpekte nylig at det var riktig at Pressens Faglige Utvalg (PFU) dømte nettavisen Subjekt for ikke å ha gitt meg rett til samtidig imøtegåelse mot de sterke og uriktige anklagene Kjetil Rolness rettet mot meg i fjor sommer.

De siste dagene har jeg likevel opplevd en lang rekke beskyldninger om at jeg skal ha gjort meg «utilgjengelig» og ikke svart på henvendelser fra pressen. Et rykte som teaterkritiker Anki Gerhardsen, min tidligere kollega i Ytringsfrihetskommisjonen, nå har viderebrakt i et debattinnlegg i Aftenposten.

Ikke rakettforskning

Men dette ryktet stemmer selvfølgelig ikke. Som generalsekretær i Salam Norge, organisasjonen for skeive muslimer, er jeg lett tilgjengelig for dem som måtte ønske å ta kontakt. Selv om norsk politi ber meg ha hemmelig telefonnummer grunnet reelle trusler mot meg som skeiv muslim.

Det faller derfor på sin egen urimelighet når Gerhardsen gjengir påstander fra Subjekt-redaktør Danby Choi om at avisen har prøvd få tak i meg i to år på et telefonnummer som ikke har vært i bruk. Avisen Utrop avdekket nylig at Subjekt ikke engang forsøkte å sende en SMS før avisen fremmet grove og uriktige anklager mot meg. Henvendelsen på e-post kom først etter at anklagene var fremmet.

Det merkelige er at selv nyankomne asylsøkere klarer å sende meldinger til oss i Salam Norge, men altså ikke Subjekt

Vi i Salam Norge har eget kontaktskjema på nettsidene våre. Det merkelige er at selv nyankomne asylsøkere klarer å sende meldinger til oss i Salam Norge, men altså ikke Subjekt. Også ungdommer med skoleoppgaver, minoritetsrådgivere, mediehus og rasister med hatmeldinger klarer å sende meg e-post. Men altså ikke en redaktør i Norsk Redaktørforening.

Når man ringer et nummer som ikke er i bruk, så fortsetter man normalt sett ikke å ringe samme nummer om og om igjen. Det er ikke rakettforskning å få tak i meg, Gerhardsen!

Dypt problematisk

For først etter at teksten fra Kjetil Rolness var publisert i fjor, sendte Choi en e-post til oss i Salam Norge. Men da var det for sent. Derfor klaget jusprofessor Mads Andenæs inn Subjekt til Pressens Faglige Utvalg (PFU). Og derfor ble Subjekt og Choi enstemmig dømt for brudd på VVP 4.14.

PFU hadde lukket behandling, og Choi var ikke til stede. Han kunne valgt å akseptere fellelsen fra PFU. Isteden fortsetter han å publisere en rekke nye artikler om meg, der PFU-behandlingen gjengis feil. Dette ble så gjentatt og videreformidlet av Erik Stephansen i Nettavisen, Hilde Sandvik og Gerhardsen.

Chois gjengivelse var av en slik art at Norsk Presseforbunds generalsekretær Elin Floberghagen og PFUs leder Anne Weider Aasen måtte skrive svarinnlegg i Subjekt. Der påpeker de at «den som utsettes for sterke, faktiske beskyldninger, skal få en reell mulighet til å svare på beskyldningene før publisering. Subjekt publiserte anklager mot Begard Reza uten å sørge for dette, og derfor ble avisen felt».

Det er dypt problematisk at Gerhardsen unnlater å henvise til svarinnlegget av Floberghagen og Aasen.

Tekster du ikke liker?

Når jeg nå i dagene etter PFU-dommen endelig blir kontaktet av Subjekt før de publiserer sterke beskyldninger, har jeg faktisk bidratt der med hele to innlegg som oppklarer misforståelsene.

Så Gerhardsens beskyldning om at jeg er en som «ønsker å begrense et offentlig ordskifte de helst vil ha kontroll over selv», er hinsides. Hun spør så om «PFU (har) fått med seg av Begard Reza selv skrev en kronikk» i fjor høst? Eh, ja, for det er nettopp den Utrop-kronikken, som svarer på en rekke anklager, som Andenæs sendte inn til PFU som del av klagen.

Det er absurd å kalle min Utrop-kronikk for «fordreid og formørket»

Så du må bestemme deg, Gerhardsen: Har jeg gjort meg utilgjengelig, eller har jeg skrevet for mange tekster du ikke liker? Enhver som kan lese, vil se at det er absurd å kalle min Utrop-kronikk for «fordreid og formørket».

Ros av mitt gode intellekt?

Aftenposten lar også Gerhardsen påstå at kunstnerorganisasjonene i fjor «undertegnet et opprop mot kommisjonen som en direkte følge av Rezas aksjon». Jeg burde som kurdisk-svensk kanskje fortolke Gerhardsens fremstilling som ros av mitt gode intellekt og min store makt over norsk kulturliv. Men i en virkeligere verden viser det seg at oppropet kom som følge av Ytringsfrihetskommisjonens invitasjon av den anonyme «Sløseriombudsmannen», og grunnet det økende angrepet på kunstneres ytringsfrihet.

Jeg trakk meg fra Ytringsfrihetskommisjonen blant annet fordi kommisjonen inviterte Resett til Pressens Hus, som om nettstedet var et mediehus som NRK og NTB. Gerhardsen etterlyser derfor «oppfølgingsintervjuer» med meg om kommisjonens rapport.

Flott! Gjerne det. For vi opplever at pressen generelt synes mer interessert i dem som tilhører Gerhardsens politiske fløy, enn i dem som kjemper for rettighetene til alle skeive muslimer.

Så jeg inviterer herved Aftenposten til oss i Salam Norge, slik at vi kan vise hvordan vi arbeider for skeive muslimer – også etter skytingen ved London Pub 25. juni.