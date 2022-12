Hva er lønn?

Aftenpostens artikkel 11. desember om lederlønninger i Statnett fikk meg til å reflektere over hva lønn egentlig er.

For meg er lønn noe jeg får for å dekke mine materielle behov. Jeg klarer meg godt med min årslønn, men undres over hvilke behov folk kan ha, som tjener fra fire til ti ganger så mye. Jeg kan forestille meg at mye av pengene da må gå til miljødestruktivt forbruk.

Jeg er redd mange mennesker har begynt å vurdere sin egenverdi etter hvordan de blir prissatt på et arbeidsmarked. Men siden penger i seg selv ikke gir noen reell tilfredstillelse, kan det virke som om denne prisen kan bli uendelig.

Jeg hører styreledere si at de må betale en høy pris for å få de beste. En virkelig god leder burde være klok nok til å nekte et lønnsnivå som overgår all fornuft.

Arne Øgaard, Moss