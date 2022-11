Må våre barn si «adieu» til skolen sin?

Annabelle Lefébure-Henriksen, Harald Ulvestad og Marc Jumbert Engasjerte foreldre ved Den franske skolen

Den franske skolen i Oslo.

I statsbudsjettet for 2023 gir ikke regjeringen Den franske skolen nødvendig støtte.

Statsbudsjettet kan tvinge barn fra 55 nasjoner vekk fra Den franske skolen i Oslo. 650 barn kan miste skolen sin.

Paradoksalt nok vil en nedleggelse av Den franske skolen i Oslo også koste norske skattebetalere over 50 millioner mer pr. år enn alternativet – å gi skolen nødvendig finansiering. Alle taper hvis ikke Stortinget reagerer.

Den franske skolen i Oslo har eksistert i over 60 år og er en av Norges mest mangfoldige skoler. I statsbudsjettet for 2023 gir ikke regjeringen skolen nødvendig støtte. Skolen samler barn fra alle bydeler, norske og fransktalende. Alle penger skolen tar inn, går til drift.

Å ha en slik skole i Oslo gjør Norge til et mer attraktivt land for foreldre med internasjonal karriere. Skolen finansieres direkte over statsbudsjettet gjennom en avtale mellom Norge og Frankrike. Økes foreldrebetalingen, blir vi en skole for de rike, noe vi ikke skal være.

Vi som brenner for Den franske skolen, har snakket med stortingspolitikere. Ingen foreslår at vi bør legge ned. Skolen er en viktig brobygger i en tid der samhold i Europa bør prioriteres.