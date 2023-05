Hva sier egentlig helsedirektøren?

Spaltist Anki Gerhardsen er kritisk til Helsedirektoratets svar om behandling av unge med kjønnsinkongruens.

Guldvogs svar på min kritikk får meg til å stusse.

10.05.2023 12:01

Det er fint at helsedirektør Bjørn Guldvog deler fagfolkenes bekymring for det stadig økende tallet unge som ønsker medisinsk behandling for å endre sitt biologiske kjønn. Den bekymringen vokser også internasjonalt.

Men Guldvogs svar på min kritikk får meg allikevel til å stusse. Han skriver at hormonbehandling av barn er det Norges fremste fagmiljø, nemlig Nasjonalt behandlingssenter for kjønnsinkongruens, som skal vurdere. Betyr det at leger og helsestasjoner som i dag deler ut hormoner etter egen vurdering, gjør noe ulovlig eller uforsvarlig? Hvis ja: Hvordan skaffer direktoratet seg oversikt og kunnskap om denne praksisen, og hvordan stanser de den?

Statens undersøkelseskommisjon for alvorlige forhold i helsetjenesten (Ukom) er svært kritisk til den retningslinjen Guldvog har ansvaret for. Den samme kritikken, og også den dype bekymringen, mottok Helsedirektoratet for flere år siden fra Nasjonalt behandlingssenter for kjønnsinkongruens, Folkehelseinstituttet, Helsetilsynet og også pasientorganisasjonen Harry Benjamin ressurssenter. De vil alle sammen at retningslinjen skal endres.

Ukom vil også at all behandling av barn skal defineres som «utprøvende». Det betyr at medisinsk behandling generelt sett ikke lenger skal gis. Hvis dette allikevel gis, skal den følges av forskning. Ukom krever dette for å sikre forsvarlig helsehjelp til barn. Vil Guldvog og Helsedirektoratet etterkomme dette kravet?

Mitt siste spørsmål er dette: 75 prosent av barna som ber det nasjonale behandlingssenteret om medisinsk bistand, er ifølge rapporten psykisk syke. Tallet på dem som angrer, stiger nå markant. Hvordan kan Guldvog da forsvare sitt valg om å fjerne kravet om psykisk helsesjekk før irreversibel behandling igangsettes? At andre land ikke har krav om slik helsesjekk, er ikke et godt nok svar.