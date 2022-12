Oslo, du er ingen europeisk hovedstad. Du er en hålkebefengt bygd.

Kan vi ta en alvorsprat?

I dag falt jeg på isen på St. Hanshaugen. Det gikk heldigvis bra, for jeg ble fanget i luften av en kjekk herremann i frakk.

Min redningsmann hadde akkurat hjulpet en annen fotgjenger. «Han falt og brakk armen på den samme flekken du falt på. Vi ringte 113, men de rykker ikke ut på beinbrudd, så nå står vi i taxikø! Det er mye pågang fordi det er så glatt – og ikke strødd!»

Mannen med armbruddet var ung og sprek, skjelven og blek. Alle som hjalp ham, hadde sklidd på den samme issvullen. Nå sto vi her som i et improteaterstykke om vinterbyen Oslo.

Raseriet var til å ta og føle på. Derfor bestemte jeg meg for å skrive om det.

Kjære Oslo kommune, kan vi ta en alvorsprat?

Dere måker bilvei og sykkelfelt og lar fortauene være en blanding av hålke og forsteinet brøytekant. Da må intensjonen være at de snøfrie sykkelfeltene skal være gangsti, barnevogn-trillefelt, rullestolkjørebane og rullatorfelt på vinterstid.

Jeg kommer herved til å spasere langsomt i sykkelfeltet med rullestolbrukende mann, handleposer og svinsende unge uansett hvor mye det plager de særs få vintersyklistene.

Sykkel er ikke for alle

La oss være ærlige på at Oslo fremstår som en pensjonisthatende, funksjonshemmingsfientlig, provinsiell småby.

Med rullestol kan vi kjøre bussen i Paris, ta taxi i London og bade på stranden i Barcelona, men ikke komme oss ut på fortauet i Oslo – på grunn av store og frosne brøytekanter.

Jeg gir blaffen i hva dere har sagt om grønn sykkelsatsing: Det er flust av folk som aldri kan sykle noen steder. Det krever balanse, syn og fysisk styrke.

Dagens sykkelsatsing er basert på at alle er spreke – eller at de ikke-spreke skal være inne hele vinteren og ikke ha en jobb.

Jeg har en elsykkel av den mest fancy sorten. Men jeg bruker den ikke om vinteren, for det er for skummelt for meg. Kall meg gjerne en dårlig miljøverner og en real pingle. Men jeg synes at å gå til jobb burde være fysisk mulig for en 35-åring når det er snakk om én kilometer. Uten å brekke armen.

Smårollinger i åpen kasse

Kommunens definisjon på godt foreldreskap er visst å suse i 40 kilometer i timen langs Ringveien med tre smårollinger i en åpen kasse.

Det er bare et spørsmål om tid før elsykler kommer til å se HELT annerledes ut, og at dagens barnehagetransport blir sett på som 70-tallets bilbeltefrie bakseter.

Jeg spår at det kommer til å bli ENDA vanskeligere å rekruttere til vintersykling med kids når du faktisk må spenne dem fast som i bil. Hadde det ikke vært greit å prioritere trygg busstransport av unger og trygge fortau for alle barnevogner vinterstid? Det virker mer fremtidsrettet – og sosialt utjevnende.

Elsykkel er dyrt. Vinterklær som er gode nok til å håndtere turen uten at ungene får frostbitt, er svindyrt.

Lårhalsbrudd er dyrere enn veisalt

Mens vi er i gang: Kan dere vennligst brøyte og strø adkomst til kommunale skoler og barnehager? Jeg skjønner jo at en god Oslo-forelder er en friluftsperson som sykler overalt, bruker Marka året rundt og ELSKER høy snø. Men det er altså sånn at Oslo er den best universelt utformede byen i Norge, og at de fleste kronikere og funksjonshemmede som er avhengige av spesialisthjelp, må FLYTTE HIT for å kunne kombinere jobb og helseutfordringer.

Oslo er også én av få byer du kan bo i som arbeidende pensjonist som ikke kjører bil lenger, siden vi har busser som går oftere enn aldri. Mange besteforeldre henter og leverer i de hålkebefengte barnehagene. Og sist jeg sjekket, var lårhalsbrudd dyrere enn veisalt.

Nei, det ble ikke bedre

I fjor på denne tiden ble mannen min kåret til Årets Osloborger på grunn av sin synliggjøring av diskrimineringen som funksjonshemmede i Oslo blir utsatt for. Da var Ruter og kommunen ute og sa: «Vi vet det er for dårlig, det skal bli bedre!»

2022 oppsummert er at det ble ikke bedre. Det ble verre. Og når vi sammenligner med andre storbyer i Europa og USA, begynner dette faktisk å bli skikkelig pinlig.

Oslo, du er ingen europeisk hovedstad. Du er en dårlig drevet og hålkebefengt bygd.