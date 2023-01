Diskreditering og faktafeil

05.01.2023 23:30

Tanja Kalchenko illustrerer i sitt innlegg 2. januar min påstand om en ideologisering av diskusjonen om husdyrenes rolle. Det er derfor ikke behov for å utdype nyansene i min kronikk. Men jeg blir nødt til å korrigere Kalchenko i sitt forsøk på å diskreditere min faglige uavhengighet. Det er riktig at jeg har vært president i den europeiske føderasjonen av World’s Poultry Science Association. Men som navnet tilsier, er dette en akademisk ideell organisasjon og ikke en interesseorganisasjon for noen industri.

La meg også korrigere faktafeil. Soyamelet som brukes i husdyrproduksjonen, inneholder mindre enn 50 prosent protein og vil dermed ikke dekke behovet for protein for den norske befolkningen. Det er heller ikke riktig at leverposteien tilsettes vitaminer. Det er leveren stappfull av. Og selv om gresset vokser ved lavere temperaturer enn de fleste andre kulturvekster, vokser det helt riktig ikke om vinteren. De hvite ballene på jordene er jo ikke traktoregg, men nettopp konservert sommergress. Gress er dermed den desidert viktigste ingrediensen i norsk husdyrfôr både sommer og vinter.

Birger Svihus, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet