Det haster ikke med endringer i cannabispolitikken

10.02.2023 23:45

Professor Willy Pedersen vurderer Canadas cannabislegalisering positivt. Vår vurdering er at gevinstene ikke er overbevisende. Cannabisbruken økte.

Pedersen angir at endringene i Canada fører til redusert skadevirkning, og at antall dømte for cannabiskriminalitet er redusert. Majoriteten kjøper legalt.

Cannabis i legale butikker er billigere enn den illegale. 5000 salgssteder med lave cannabispriser er altså en forutsetning for færre cannabisdømte. Gitt forutsetningen utstrakt legal tilgjengelighet og lav pris: Vår bekymring er økt bruk og skadevirkning. Vi er usikre på gevinsten i det lange løp.

Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk hevder vi driver med professoral synsing. Det kan vi leve med. Knutsen fremhever at legalisering har kommet kun i land med høy bruk. Dette er altså ikke situasjonen i Norge. Det er riktig som Knutsen hevder, at debutalderen økte fra 2018 til 2022. Men økningen var liten, og det er uklart hvordan pandemien har påvirket den.

I Norge er det ikke noe hastverk med å endre cannabispolitikken vesentlig. Vår rusmiddelpolitikk må ta utgangspunkt i lokale utfordringer og ta lærdom fra andre land. Canadas erfaringer er så langt ikke noe sterkt argument for endringer i Norge.

Thomas Clausen, professor, Universitetet i Oslo, leder, Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf)

Helge Waal, professor emeritus, Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf), Universitetet i Oslo