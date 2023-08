Kan egentlig skolen utjevne sosiale forskjeller?

Hver h√łst starter i overkant av 60.000 barn i f√łrste klasse. Vis mer

Er det en urimelig forventning?

Publisert: 21.08.2023 21:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten st√•r for skribentens regning. Hvis du √łnsker √• delta i debatten, kan du lese hvordan her

I disse dager begynner hundretusenvis av barn og unge på skolen. Elevene stiller med svært ulike forutsetninger. Derfor har det lenge vært ansett som en av skolens viktigste oppgaver å skulle utjevne sosiale forskjeller mellom dem.

Men kan egentlig skolen utjevne sosiale forskjeller?

Skolen har nemlig i lang tid ‚Äď i hvert fall tilsynelatende ‚Äď gjort det motsatte.

Det er i alle fall det studier har vist siden den offentlige utredningen ¬ęUtdanning og ulikhet¬Ľ fra 1976. Siden da har det v√¶rt rimelig klart at elevene i stor grad presterer i henhold til foreldrenes utdanningsniv√•.

Forsterker ulikheter

S√• sent som i v√•r publiserte forskere fra H√łgskolen i Innlandet en studie hvor de hevder at norsk skole forsterker sosiale ulikheter mellom elever. Den f√łyer seg inn i rekken av bidrag som peker p√• hvordan skolen bryter med den politiske og allmenne forventningen om √• utjevne sosiale forskjeller i samfunnet.

Men hviler denne forventningen p√• en antagelse om at skolen kan, og derfor ogs√• burde, motvirke sosial ulikhet? Kan det for eksempel tenkes at l√¶rerne, skolens f√łrstelinje, mangler ressurser til √• realisere dette m√•let? Og at det derfor er urimelig √• forvente at skolen skal bidra til sosial utjevning?

Utdanningsforbundets leder og tidligere l√¶rer Steffen Handal deltok i en debatt om sosial utjevning i skolen under fjor√•rets Arendalsuka, en √•rlig politikkfestival. Han l√łftet da frem det paradoksale ved at denne forventningen hverken er nedfelt i oppl√¶ringsloven eller i det nyreviderte l√¶replanverket for Kunnskapsl√łftet: ¬ę ... Det er noe usagt ved dette, s√• egentlig har vi trodd at det var skolens mandat uten at det faktisk er det.¬Ľ

Forventningen er kun √• finne i stortingsmeldinger som kan hevdes √• danne et slags utgangspunkt for det reviderte l√¶replanverket. Jeg er medlem av forskningsprosjektet Pioneered, som unders√łker ulikhetsprosesser i utdanning. En nylig publisert studie derfra kaster nytt lys over skolens rolle i sosial utjevning. Den viser nettopp hvordan skolen og l√¶rerne tillegges et ansvar for √• motvirke sosial ulikhet i samfunnet.

Ansvar for utjevning

Skolebidragsindikatorer er et eksempel på denne ansvarstilskrivelsen for å utjevne sosiale forskjeller. Siden 2004 er de blitt brukt til å måle skolers bidrag til elevenes læring, justert for deres sosiale bakgrunn.

Dette er en m√•te √• ansvarliggj√łre akt√łrer i skolen for elevenes prestasjoner, og derfor ogs√• for prestasjonsforskjeller mellom dem. Slik kan myndighetene regne ut hvilke skoler som er henholdsvis gode og d√•rlige.

Da blir sosial utjevning et sp√łrsm√•l om √• redusere en m√•lbar sammenheng mellom elevenes prestasjoner og deres sosiale bakgrunn. Slik fremstilles skolen som ulikhetens fremste botemiddel.

Den sosiale ulikheten som kommer til uttrykk blant elevene, risikerer da √• bli behandlet som uavhengig av strukturelle √•rsaker til sosial ulikhet i samfunnet. √Örsaker som befinner seg utenfor klasserommet og skoleporten. Det er problematisk i et relativt egalit√¶rt samfunn som Norge, hvor ulikhetene √łker.

Realistiske forventninger

SV-politiker Freddy Andr√© √ėvsteg√•rd p√•pekte i den samme utjevningsdebatten under Arendalsuka at noe av det fine ved den norske fellesskolen er at ¬ęadvokats√łnnen¬Ľ og ¬ęr√łrleggerdatteren¬Ľ m√łtes i det samme klasserommet.

Han kunne ogs√• sagt at det ikke er skoler og l√¶reres feil at advokaters snittl√łnn er omtrent dobbelt s√• h√ły som r√łrleggeres. Eller at den er nesten tre ganger s√• h√ły som for en butikkmedarbeider. Skal skolen p√• en eller annen m√•te kompensere for slike forskjeller og det som verre er?

Innf√łringen av det nye Kunnskapsl√łftet er avl√łst av den mye omtalte tillitsreformen, der skolen er et viktig fokusomr√•de. En slik tillitserkl√¶ring m√• ogs√• inneb√¶re realistiske forventninger til hva skolen skal f√• til, og derfor ogs√• en klargj√łring av skolens rolle i √• utjevne sosiale forskjeller.

Da trengs også ytterligere forskning og debatt om hvorvidt skolen kan bidra til å motvirke sosial ulikhet i samfunnet, og eventuelt under hvilke rammebetingelser denne utjevningen skal foregå.