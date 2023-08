Lykke til på skolen! Du kan dessverre trenge det.

Når man sender en gutt som er født sent på året, inn i dette skolesystemet: Er det rart man er litt bekymret?

Publisert: 31.08.2023 19:00

I forrige uke startet sønnen vår på barneskolen. Han gledet seg, og første skoledag var en veldig fin opplevelse. All honnør til skolen for informasjon i forkant og for selve dagen. Vi som foreldre har ikke annet enn positive inntrykk.

Med en så fin start: Hvorfor denne bekymringen? Jo, fordi jeg ikke er sikker på at dagens skole er det som legger de rette premissene for at han og mange andre vil lykkes med skolegangen.

Jeg er ingen ekspert på hverken politikk, utdanning eller skolesystemet. Det er mulig noen av mine refleksjoner ikke treffer spikeren på hodet. Jeg drister meg likevel til å dele dem.

Gutter som skoletapere

Det er ikke mangel på artikler som belyser at gutter og jenter er ulikt modnet som seksåringer. Ei heller mangler dokumentasjon på at jenter gjennomgående gjør det bedre på skolen, eller at det i større grad er jenter som søker seg til høyere utdanning.

Noe forskning viser også at gutter straffes når standpunktkarakter blir satt grunnet oppførsel heller enn at de faktisk gjør det dårligere akademisk.

Legger dagens skole til rette for like muligheter? Gutter og jenter starter samtidig og må følge samme skoleopplegg (antar jeg) tross ulik modenhet.

Færre søker seg til lærerutdanningen

Antall søkere til lærerutdanningen har falt de siste årene. Men fordi det blir færre barn som skal gå på skolen fremover, sier Statistisk sentralbyrås prognoser at vi ikke vil få en lærermangel.

Men er ikke nedadgående søkertall et symptom på at det å utdanne seg til lærer ikke oppleves som attraktivt nok?

Kanskje får vi utdannet nok lærere, men får vi utdannet de beste?

Et annet moment er kjønnsfordelingen blant søkerne. Tall fra Samordnet opptak viser at for lærerutdanning for 1. til 7. trinn er andelen kvinnelige søkere 74 prosent og for 5. til 10. trinn 63 prosent.

Jeg vet ikke hvordan fordelingen var blant dem som startet på studiet, men mistenker at det var i favør av kvinner. Når man legger til at det historisk er flere av mennene som starter lærerutdanningen, som slutter i løpet av studietiden, taler det nok ikke for en balansert miks av fremtidige kvinnelige og mannlige lærere.

Digitale læringsverktøy fulle av reklame

Hva effekten av digitaliseringens inntog i skolen er, er verdt en utredning i seg selv. Men det jeg leste forleden dag om utbredelsen av reklame i de appene som benyttes, bekymrer meg.

Én ting er utfordringen på hjemmebane når det gjelder skjermtid og hvilke apper barnet skal få bruke. Men når hjelpemidler de må bruke i skolen, inneholder reklame, er noe feil.

Ville vi akseptert at det på side 15 i norskboken var annonse for slankepiller? Neppe. Hvorfor skal vi da akseptere reklame på digitale hjelpemidler?

Når man da sender en gutt, født sent på året, inn i dette skolesystemet, er det rart man er litt bekymret?

Sentralt før kommunevalget

Hva løsningen på mine bekymringer er, vet jeg dessverre ikke. Men noen tanker har jeg:

Bedre lønnsutviklingsvilkår, karrieremuligheter og arbeidsvilkår for lærerne er noen av de viktigste premissgivere for at våre barn får en god skolehverdag.

Mer fleksibilitet med tanke på om barn starter på skolen som 6- eller 7-åring, slik at alle på kullet har likere forutsetninger. I Norge er denne muligheten i praksis ikke reell, kun ca. 2 prosent av et årskull får utsatt eller fremskutt skolestart. I Danmark får ca. 50 prosent av guttene og 30 prosent av jentene født i oktober, november og desember utsatt skolestarten.

At man ser mer holistisk på hva som gjør at dagens barn i stadig større grad har konsentrasjonsvansker, hvor stadig flere diagnostiseres med ADHD, som gjerne gir seg utslag i hvordan de gjør det på skolen. Her er kosthold, bruk av digitale verktøy på skolen og fysisk aktivitet noen av flere relevante elementer.

Et skolesystem som tar hensyn til det faktum at tenåringer har en naturlig døgnrytme hvor vi med dagens «skolen starter klokken 08» vekker dem fra en søvn hvor de bearbeider, for å haste dem inn i et klasserom hvor de ikke er opplagte til å ta til seg kunnskap på en optimal måte.

Revidering av ymse ekstrapoeng/kvoter relatert til høyere utdanning som i større grad gir både like muligheter og mangfold. Her har det heldigvis vært en utvikling over tid. Like før jul kom det regjeringsoppnevnte opptaksutvalget med en utredning som foreslår flere endringer

Én ting er i alle fall sikkert. Hvilken politikk ulike partier har knyttet til utdanning, vil være sentralt for hvilket parti som får min stemme i det kommende kommunevalget.