En forsvarssjef må ha troverdighet og god vurderingsevne. Hva skjedde?

Flere saker har gjort at forsvarssjef Eirik Kristoffersen (bildet) ikke fremstår som en rollemodell for sine ansatte, skriver Cato Rasmussen.

I de fleste bedrifter ville en slik daglig leder raskt bli byttet ut.

26.06.2023 21:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Forsvarets siste medarbeiderundersøkelse er trist lesing. Det er, ifølge Aftenposten, en kraftig nedgang i andelen som opplever at etatens ledere er positive rollemodeller for Forsvarets kjerneverdier.

Dette kommer i en tid der Europas – og Norges – sikkerhetssituasjon er meget usikker. Nå trenger vi en forsvarssjef og ledere i Forsvaret som både kan inspirere sine egne medarbeidere og gi gode og troverdige fagmilitære råd til våre politikere.

En forsvarssjef må være først blant sine likemenn/-kvinner. Vedkommende må ha troverdighet og autoritet.

Men hva skjedde? Skulle ikke forsvarssjef Eirik Kristoffersen, etter sigende en prøvet krigshelt, være nettopp en bedre rollemodell enn noen forsvarssjef har vært på lenge? Han kalte sin selvbiografi «Jegerånden», etter det felleseie som var opparbeidet i spesialstyrkene over mange år, med tanke på unik kultur og holdninger.

Var «Jegerånden» bare en luftspeiling uten reelt innhold?

La oss se på noen av «høydepunktene».

Varslingssakene

Forsvarssjefen har vist en manglende evne til å utøve lederskap over egen organisasjon. Han har gjentatt floskler og formaninger i riksdekkende medier. Men ikke bare det – han har selv vist seg å være del av problemet.

Kristoffersen har erklært nulltoleranse for seksuell trakassering. Likevel tolererte han at en bataljonssjef og nær kollega fikk opprykk – og sågar ble tildelt plass på «generalkurset» på Forsvarets høgskole – til tross for at bataljonssjefen var blitt beskyldt for seksuell trakassering.

Troverdighet overfor de folkevalgte

Forsvarssjefen skal som nevnt gi gode og tydelige militærfaglige råd og ha nok tillit hos Stortinget og regjeringen til å bli hørt.

En viktig del av denne tilliten er ikke minst å forstå at i et demokratisk samfunn har politikerne det siste ordet når store beslutninger skal tas. Det er alvorlig at Kristoffersen, som den som bestyrer vårt samfunns eksterne voldsmonopol, likevel har valgt å ta omkamper mot stortingsvedtak.

Slik manglende strategisk dømmekraft er en dødssynd for en i hans posisjon

Det var ille nok at han ikke ønsket å etablere den vedtatte nye maritime innsatsskvadronen (SOTG) i Ramsund. Denne er viktig ikke bare for Norge alene, men en kapasitet som opprettes på forespørsel fra Nato. Men da han i tillegg stilte spørsmål ved det vedtatte kjøpet av stridsvogner, var det ikke rart at politikerne begynte å heve øyenbrynene.

Forsvarssjefen har med en slik opptreden klart å sette egen forsvarsminister i forlegenhet overfor Stortinget. Samtidig har han ikke hatt faglig ryggdekning i egen etat. Slik manglende strategisk dømmekraft er en dødssynd for en i hans posisjon.

Skattesaken

Kristoffersen er blandet inn i en skattesak som er knyttet til boligsalg. Betydelige summer er involvert. Fakta og gitte opplysninger spriker i alle retninger.

Det sentrale i saken handler om de skattemessige realitetene i hans samboerskap. Så langt har Kristoffersen svart så unnvikende, uklart og selvmotsigende at vi som har måttet høre på dette, bare har måttet riste oppgitt på hodet.

Når han får spørsmål om de var samboere, svarer han at de «formelt sett» ikke var det. Men loven er opptatt av hva de var i praksis, ikke hva de oppga på papiret. Dette er «politikersvar» fra en som har markedsført seg selv som det motsatte av å være ullen.

Nei, det er ikke rart at Kristoffersen ikke fremstår som en rollemodell for sine ansatte.

Til tross for en enorm selvpromotering over mange år, hvor han jevnt og trutt har dukket opp i «alle kanaler», fremstår han, når han blir testet, som en i beste fall ganske middelmådig militær leder. Dette har allerede kostet Forsvarets omdømme dyrt, ikke bare i samfunnet, men også blant dem han kan måtte be om å gå i krigen.

I de fleste bedrifter ville en slik daglig leder raskt bli byttet ut, men den politiske kostnaden for regjeringen ser dessverre ut til å være for stor. Likevel bør vi nå spørre oss selv: Hva koster mest, å bytte ham ut med en forsvarssjef som landet sårt trenger, og som kan ordne opp med troverdighet, eller å la Forsvaret seile uten sjøvant kaptein i noen år til?