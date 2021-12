Norges krisehåndtering står til stryk. Nok en gang innskrenker vi folks frihet.

Stig O. Johannessen Professor ved Nord universitet og forsker i kriseledelse

53 minutter siden

Norske politikere er kun konsekvent i én ting: å svikte befolkningen i det som er viktigst, skriver Stig O. Johannessen.

Politikerne har gjort helsearbeid til en utmattelsestilstand.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

22. juli 2011 rev i stykker illusjonen om at politiet kunne beskytte befolkningen mot terror. Pandemien har revet i stykker illusjonen om at helsevesenet kan beskytte folk mot sykdom.

I årevis har politikerne sviktet i oppbyggingen av krisekapasitet og gjort helsearbeid til en utmattelsestilstand. I pandemien har staten hatt alle muligheter til å forsterke helsevesenet med ekstraordinære lønnsstimuli, fysiske ressurser, rekruttering og hasteopplæring.

Ingenting er gjort.

Ingen krisepakke

De statlige tiltakene har i stedet dreid seg om to spor. Det ene er å innskrenke folks rettigheter, som frihet til å bevege seg, samle seg og arbeide. Det andre er hemningsløst å levere ut milliarder til private selskaper. Den sektoren som står sentralt i håndteringen av krisen, helsesektoren, har fått mye applaus, men ingen krisepakke.

Alle vet at viruset muterer. Men myndighetene er like overrasket hver gang

Ved starten av 2021 var håpet stort om at vaksinering skulle gå raskt. Også her var myndighetene på hælene. Det skulle gå helt til september før det begynte å ligne på en vaksinedekning. I mellomtiden kom stadige krav om innskrenking av friheter for å beskytte en helsesektor som varslet at den hadde lite å gå på.

Minst robust helsevesen

I dag er den samlede vaksinedekningen i Norge 70 prosent. De uvaksinerte utgjør over en million mennesker. Alle vet at viruset muterer. Men myndighetene er like overrasket hver gang.

I høst fant den nye regjeringen ut at det beste er å gjøre ingenting og skyve ansvaret over på kommunene og helsesektoren – uten krisepenger.

Da budsjettet kom, var det noen symbolske ekstramillioner til å utdanne sykepleiere fremover. Men det hjelper lite når kapasiteten ved norske sykehus bryter sammen ved noen hundre innleggelser.

Det viser at vi har et av de minst robuste helsevesenene i Europa. Løsningen nå ble nok en gang å inndra folks friheter. Det er vitnesbyrd om at norske politikere kun er konsekvent i én ting: å svikte befolkningen i det som er viktigst.