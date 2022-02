Kort sagt, søndag 27. februar

Oberstløytnanten blir et nyttig redskap for Putin

Tormod Heier, oberstløytnant og forskningsleder ved Stabsskolen/Forsvarets høyskole, har en kronikk i Aftenposten som ikke bør stå uimotsagt.

Hans innlegg er et klart angrep på Vestens og Natos strategi i Ukraina-konflikten.

Han anklager disse for å hausse opp stemningen og skape ytterligere krigsfrykt ved de åpne avsløringene om Putins kolossale militære oppladning langs Ukrainas grenser.

Han snakker om Vestens hemmelige tjenester og alarmerende etterretningsrapporter og at dette hindrer dialog.

Skulle ikke vi få vite om Vladimir Putins sabelrasling i et omfang som er uten sidestykke siden andre verdenskrig? Hvem er det som hele tiden har tilbudt dialog og samtaler?

Vi ser alle hva som er skjedd: Ingen kan rokke ved Putins egen agenda. Det er kun militærmakt som teller. Dessverre for Ukraina er ikke Vesten i stand til å redde landet fra en massiv invasjon.

I den militærpolitiske debatten blir Tormod Heier et nyttig redskap for Putin i opinionsdannelsen i vest.

Gunnar Langlo, Bergen

Vi mangler en eiendomsmegler!

Jeg har stor sympati for Torshov-beboer Lina Wiik som konfronteres med et syvende eiendomsmeglerfirma i nærheten av hvor hun bor (Aftenposten 17. februar). Som Wiik indikerer, bidrar disse svært lite til det lokale miljøet. Kun åpne i kontortiden. Ellers stengt og livløse. Har Oslo kommune ingen innflytelse gjennom bruksendringstiltak?

Vi bor i et nybyggsområde nær Lillo Gård ovenfor Torshov. Innen 500 meters omkrets har vi nå fem restauranter, to sushibarer, fire kafeer, en frukt- og grønnsaksbutikk, en kino, to sykkelbutikker og en butikk som spesialiserer seg på italiensk mat. Alt etablert de siste åtte årene. Det eneste vi mangler, er en eiendomsmegler! Men hvis vi trenger en så vet vi at vi har et stort utvalg på Torshov, kun to trikkestopper fra oss!

Mike Fergus, Oslo-borger