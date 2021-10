Her er Tegnehannes beste strømsparetips

Det blir en hard vinter. Men jeg har en plan.

Høsten er her, og strømmen skal visstnok koste en arm og en fot. Min uvane med å gå fra rom med flombelysning og tropisk klima må dermed opphøre med umiddelbar virkning.

Dette er strømsparetipsene som skal få meg gjennom vinteren uten å bli ruinert:

1. Lade mobilen sjeldnere

For å få til det skal jeg slutte å høre på podkast, og i stedet høre på live-podkast hjemme i stua. Podkastserien heter «Jostein snakker om ting han har sett på internett».

2. Skru av lyset

En gang for lenge siden var Jostein og jeg i Berlin. Da betalte vi i dyre dommer for å spise på en restaurant hvor gimmicken var at det var helt mørkt. Nå kan vi gjøre dette hver dag, helt gratis, ved middagsbordet.

3. Øke kroppstemperaturen

For å slippe å ha på varme skal jeg hver andre time spise en sånn bitte liten chili.

4. Øke kroppstemperaturen ved hjelp av trening

Det er en viss fare for at chilien vil gi tarmsystemet mitt varige mén. Derfor skal jeg etter hvert bare fjerne all barnesikring i huset, slik at jeg må løpe etter sønnen min i all hans våkne tid.

5. Fyre i peisem

Som brensel skal jeg bruke alle gavebøkene jeg har fått til jul opp gjennom årene (og aldri har åpnet).

6. Være hos foreldrene mine og bruke deres strøm i stedet for vår

Foreldrene mine har aldri i mitt liv bedt meg om å dra derfra, så nå skal jeg teste hvor langt strikken kan tøyes.

