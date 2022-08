Hvis ikke regjeringen vil ta ansvar, må SV bruke forhandlingsmakten. Det kan løse leiekrisen.

Anne-Rita Andal

Lokal boplikt vil sikre flere boliger på leiemarkedet, mener Anne-Rita Andal i Leieboerforeningen.

Vi trenger en ny husleielov.

Nå flommer nyhetsbildet over av skrekkhistorier fra leiemarkedet, og våre folkevalgte går i krisemodus. Leieboerforeningen har snakket om dyre og dårlige leieboliger siden 1933. Etter at eierlinjen ble etablert og deretter styrket gjennom deregulering av borettslagsloven, har det stort sett bare gått nedover for leieboerne.

Forrige uke ble partene i leiesektoren kalt inn til hastemøte hos kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp). Ingen tiltak ble lagt på bordet, og innspillene fra de inviterte partene var heller ikke noe nytt – vi har lenge sagt hva vi mener.

Oslo SV ønsker seg lokal boplikt. Dersom tiltaket blir innført, vil de tomme boligene enten leies ut eller flere få mulighet til å bli boligeiere. Begge deler er bra. Andre forslag diskuteres også.

Vi vet hva vi trenger

Byrådet i Oslo har skylden for boligkrisen. Det forrige byrådet har skylden for boligkrisen. Opphev leilighetsnormen. Behold leilighetsnormen. Bygg flere studentboliger. Bygg flere eieboliger. Innfør husleieregulering. Ikke innfør husleieregulering – da blir leieboerne korrupte. Innfør tredje boligsektor. Ikke innfør tredje boligsektor – da blir også leieboerne korrupte.

Man kan bli matt av mindre. Kompleksiteten i boligpolitikken kommer til syne i alle løsningsforslagene som nå dukker opp. Men ett forslag er bedre og viktigere enn alle andre forslag som berører leieboerne.

Sammen med Forbrukerrådet har vi lenge etterspurt en ny husleielov. Det må nedsettes et offentlig utvalg som ser på dagens lovverk, og som tenker rundt hvordan leiesektoren kan og bør utvikle seg.

Forbrukerrådet og Leieboerforeningen utgjør til sammen det viktigste fagmiljøet med kjennskap til leieboerne. Vi vet hvor skoen trykker.

Ler hele veien til banken

Leieboere er opptatt av botrygghet og en overkommelig husleie. Halvparten av respondentene i vår nye undersøkelse opplever bekymring knyttet til kontraktsfornyelse. Enten for at husleien blir for dyr ved oppjustering til gjengs leie, eller at kontrakten ikke blir fornyet.

Botrygghet oppnås ikke gjennom dagens lov, der utleiere med loven i hånd kan si opp kontrakten for å pusse opp eller velge ikke å fornye etter tre år. Utleiere diskriminerer vanskeligstilte ved å kreve plettfri leievandel, og hvert tredje år kan husleien justeres kraftig. Og akkurat nå, i de store byene, kan utleiere som har denne muligheten, le hele veien til banken.

Kommunale boliger er det få som tenker på. De færreste vet at mange beboere i kommunale boliger betaler markedsleie for dårlig vedlikeholdte leiligheter i leiegårder med bråk og uro. Den nye boligsosiale loven som snart skal opp i Stortinget, gjør lite for vanskeligstilte leieboere. Tvert om sementerer den mangelen på rettigheter for en gruppe som neppe vil få mulighet til å bli boligeiere.

Det finnes ingen «quick fix»

Regjeringen mener at dagens lov er god nok, og at leiemarkedet i det store og hele fungerer godt. De mange medieoppslagene, krisemøter og kreative utspill fra folkevalgte tyder på noe annet.

SV har heller ikke vært villige til å bruke sin forhandlingsmakt på Stortinget til å få gjennomslag for et lovutvalg.

I dag er vi en million leieboere i Norge, og mye tilsier at vi blir flere i årene som kommer.

Det finnes ingen «quick fix» for leiekrisen. Desto viktigere er det å sette i gang arbeidet.

Regjeringens boligsosiale strategi slår fast at leie skal være et trygt alternativ. Hvis ikke regjeringen vil ta ansvar, må SV bruke forhandlingsmakten til å få gjennomslag for det viktigste enkelttiltaket leiesektoren trenger.