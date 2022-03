Anders Behring Breivik må diagnostiseres

Tor Ketil Larsen Professor dr. med.

Psykiater, overlege og professor Tor Ketil Larsen i retten i forbindelse med en sak i 2019.

Det virker svært sannsynlig at terroristen har en vrangforestillingslidelse.

Jeg har aldri vært i tvil om at Anders Behring Breivik var psykotisk da han 22. juli 2022 drepte 77 mennesker. Men det er en diskusjon vi bør legge bak oss.

Det var en åpen og ryddig behandling av saken. Breivik ble behandlet på lik linje med andre i en verdig rettssak.

Han var i hvert fall i grenseland til å ha en psykose da han ønsket å stille i tingretten i egenkomponert uniform med medaljer han hadde tildelt seg selv for udådene.

Det må vi kunne være enige om.

Hva er så en vrangforestilling?

Enkelt forklart er det en idé om deg selv eller om verden som er feil. Du kan være overbevist om at du er forfulgt uten at du egentlig er det. At det finnes mennesker i verden som faktisk er forfulgte, betyr ikke at man ikke kan ha en vrangforestilling om å være det.

En vrangforestilling blir en psykisk lidelse når man er så sikker i sine feilaktige forestillinger at man ikke lenger klarer å fungere på en god måte i vår felles virkelighet.

Det er også et krav om at den som er vrangforestilt, må være mer eller mindre alene i sin overbevisning. Den som har en merkelig idé, men som er en del av en større gruppe som mener det samme, vil ikke bli ansett som å være vrangforestilt. (Eksempler kan være Donald Trump, Adolf Hitler, «Snåsamannen» og en del religiøse ledere.)

Diskusjonen rundt Breivik handlet mye om dette. Hadde han et fellesskap i ryggen eller ikke? Vi ser i ettertid at han, til tross for egne påstander, ikke har fremstått som noen lederskikkelse for en stor og samlet gruppe.

I Telemark tingrett i år sa Breivik at han «døde i 2009». Han mente også at han representerer «200 hvite nasjoner», og at han skal forhandle med statsledere rundt om i verden.

Dersom terroristen faktisk har en vrangforestillingslidelse, må han gis adekvat medisinsk behandling

Advokaten hans mente at «det sier seg selv at det er mye som skjer i ditt eget hode» når man har sittet 10 år i isolat. Men poenget er vel kanskje det motsatte: I Breiviks hode er det ikke mye som har skjedd. Han er minst like gal nå som han har vært hele tiden.

Slik jeg ser det, virker det svært sannsynlig at Breivik pr. 2022 har en vrangforestillingslidelse. En tilstand som kan og bør behandles. Hvorvidt han er eller var utilregnelig, er en annen diskusjon.

Slutte å retraumatisere ofrene?

I «Dagsnytt 18» på NRK 31. januar hevder psykiater Randi Rosenqvist at medisiner ikke hjelper mot vrangforestillinger. Det er feil.

Nyere forskning viser at mange mennesker som lider av vrangforestillingslidelser, kan ha god hjelp av antipsykotisk medisin.

22. juli-terroren er som et åpent sår i samfunnet. Samfunnet må likevel forsøke å holde hodet kaldt. En sak som dette må ikke lede oss inn i en feilaktig forståelse av hva psykose er, og hvilke tilstander som bør behandles. Breivik må diagnostiseres.

Dersom terroristen faktisk har en vrangforestillingslidelse, må han gis adekvat medisinsk behandling. Kanskje vil vi da etter hvert se en mann som kan gå i seg selv, ta ansvar og slutte med å retraumatisere ofrene etter 22. juli i stadig nye rettssaker.