Kort sagt, onsdag 29. juni

Etterlyser brev til Joe Bide. Foreldrenes ansvar mot homofobi. Lærertetthet i praksis. Dette er dagens kortinnlegg.

Tid for brev, Aftenposten!

I 2013 publiserte Aftenposten et brev til David Cameron på grunn av britenes håndtering av The Guardians Snowden-lekkasjer. I 2016 ba avisen Facebook-eier Mark Zuckerberg om å endre plattformens sensurpraksis, og i 2021 krevde avisen at Xi Jinping skulle stanse Kinas angrep mot pressen i Hongkong. Det var prisverdig av Aftenposten å kritisere slik urett.

Ingen aviser i Norge gjorde flere skup enn Aftenposten som følge av dokumentene Chelsea Manning lekket til Wikileaks og Julian Assange i 2010. Slik kunne Aftenposten utføre sitt samfunnsoppdrag ved å avsløre at Norge ville dekke over sivile dødstall i Afghanistan.

I brevet til Xi sto det: «Man kan holde sannheten og friheten tilbake med makt. Men kun for en tid». Nå har britene bestemt at Assange kan utleveres til USA, der han risikerer 175 års fengsel. Dette er maktmisbruk fra USA for å undertrykke sannheten, på linje med Kinas adferd mot sin presse, og makten Cameron brukte mot The Guardian. Assange-saken er like alvorlig for pressefriheten som disse sakene.

På tide med et brev til Joe Biden, Aftenposten.

Lars Audun Bråten, lektor og medieviter

Ditt barn – ditt ansvar

Etter helgens rystende hendelser kjenner jeg som lærerstudent at jeg har en så inderlig bønn til alle foresatte i skolen. Det er stadig økende fokus på mitt barn. Mitt barn skal sitte på første rad, mitt barn skal få eget opplegg tilpasset, mitt barn skal være den kuleste i gjengen, mitt barn skal få alternativ gymundervisning, fordi hen skal spille fotballkamp i kveld og må spare kreftene sine. Min opplevelse i skolen i dag er at mange foreldre til tider tror det kun er deres barn i et klasserom. Faktumet er at det er ofte opp mot 25 barn i rommet og samtlige foreldre vil at alt skal handle om nettopp deres barn. Som læreren i rommet må man tilpasse det beste for fellesskapet.

Min bønn til dere foreldre er at fokuset flyttes over på at deres barn lærer grunnleggende verdier, holdinger og menneskeverd hjemme. At ditt barn aldri blir homofob, at ditt barn aldri blir en mobber, rasist eller en som ekskluderer på grunn av legning. For til syvende og sist er det du som forelder som kan lære dette til ditt barn! Og vet du hvem som har hovedansvaret? Det er ditt ansvar, kjære foresatt.

Så skal vi i skolen selvfølgelig inkludere hver eneste en, og som fremtidig lærer skal jeg jobbe hardt for at alle skal få elske akkurat den man vil. For love is love – uansett.

Johanne Foss, lærerstudent

Lærertetthet i Aftenposten i teori og praksis

I klasserommet har trivsel en avgjørende betydning for læringsutbyttet.

Det er gjerne forskere som skriver om skolehverdagen, få lærere. Forskjellen er at lærerne kjenner den på kroppen, mens forskerne lager rapporter og analyse.

Aftenposten hadde 8. juni en lederartikkel om lærernormen og en mulig manglende effekt av lærertetthet.

Steffen Handal fra Utdanningsforbundet svarte i et innlegg at lederartikkelen baserer seg på gamle rapporter. Fire forskere fra UiO, SSB og Frischsenteret følger opp dette i et svar til Handal. Der skriver forskerne blant annet at trivsel og læringsmiljø er bedret, men at dette ikke kan ventes å ha effekt på læringsutbyttet. Mon det?

Min opplevelse er at trivsel har avgjørende betydning for læringsutbyttet og for den formative vurderingen av elevene. Læreren må være tett på, gi oppmuntring og veiledning, vurdere tekster sammen med dem, og slik skape et faglig og sosialt rom for læring. Man kan sikkert ha forelesninger for 35 elever, eller 50 for den saks skyld, og godt formidle et fagstoff, men det er noe helt annet å gjennomgå tekster med like mange elever hvor hver enkelt skal få meningsfulle tilbakemeldinger.

Eller er det kanskje noe jeg ikke har fått med meg? Det kan være interessant å høre hvordan man som forsker løser en slik situasjon.

Rune Borren,

Lektor i Nordre Follo kommune