Verdens beste klimapolitikk er farlig for klimaet

Rasmus Hansson Stortingskandidat for Oslo MDG

Vi kan ikke isolere norsk klimapolitikk fra helheten i politikken, mener MDGs Rasmus Hansson. Foto: Ingar Storfjell

Debatt

Norge har verdens beste klimapolitikk, skriver avgått Zero-leder Marius Holm i sin avskjedskronikk. Sannheten er at om alle land fører norsk politikk, vil mange flere byer enn Lytton i Canada brenne.

Holm har som vanlig et godt poeng: Når klima- og miljøtiltak faktisk virker, så må det feires. Hvis miljøbevegelsen og Miljøpartiet De Grønne (MDG) er negative uansett hva som skjer, vil velgerne miste troen.

Norge har gjort gode klimagrep som elektrifisering, elbilpolitikk, CO2-avgift, fangst og lagring av CO2 og så videre. Problemet er at suksess misbrukes av regjering etter regjering til å fortelle velgerne at norsk politikk er bra for klimaet.

For dårlig beskyttelse

Vi kan ikke isolere norsk klimapolitikk fra helheten i politikken.

Norge har kuttet 3,9 prosent utslipp siden 1990, mens regjeringer og stortingsflertallet utallige ganger har forsikret at de skulle kutte 20 prosent og mer. I realiteten har de vært mye mer opptatt av å beskytte oljesektoren mot klimapolitikken enn å beskytte klimaet mot oljen.

Regjeringen og stortingsflertallet åpner stadig nye leteområder for olje. De unnskylder seg med at kjøperne har ansvaret, men det er vi som bestemmer om karbonet som ligger under vår havbunn, skal opp i atmosfæren eller ikke.

Hvis alle land gjør som oss og fører oljepolitikk basert på at etterspørselen etter de fossile brenslene skal forbli høy i over 50 år til, styrer vi mot flere graders global temperaturstigning.

Men det er håp

Likevel er jeg, som Holm, optimist. Veggen mellom klima- og oljepolitikk må sprekke opp i kommende stortingsperiode.

Etter at det internasjonale energibyrået IEA dro teppet vekk under påstanden om at norsk oljeleting er bra for klimaet, vil det bli umulig for Arbeiderpartiet, Høyre og Senterpartiet å holde fast i påstanden om at norsk oljeeksport er bra for klima.

Det stortingsflertallet som i dag nekter å snakke med MDG om oljestans, blir nødt til å snu i perioden 2021–2025. Klima- og naturkrisen vil på ingen måte bli løst raskt, men politikken vil endre seg mye i grønn retning de nærmeste årene.