Kort sagt, lørdag 22. juli

Lille, store Oslo by

Natt til søndag for to uker siden våknet jeg av at mobiltelefonen ringte. Det var en kamerat av meg, og jeg kunne høre på stemmen hans at han var stresset. «Hvor er du nå?». Jeg fortalte ham at jeg lå i sengen og sov. Han sa det hadde vært skyting på utestedet Blå og at han hadde tenkt at kanskje jeg var der.

Uken etter skytingen på Blå hvor fire personer ble skutt, var jeg ute på en annen nattklubb for å drikke øl og danse. Dørvaktene var denne kvelden ekstra nøye med sikkerheten, og vi ble til og med sjekket med noe som så ut som en slags metalldetektor. Jeg fikk en følelse av at noe var forandret, og jeg likte det ikke.

Denne uken var jeg på Kulturhuset for å ta meg en øl. Da jeg var ute i forgården og røyket, så jeg en uniformert politimann gå inn i lokalet. Med den siste tidenes hendelser og presseoppslag i minne, kjente jeg at dette gjorde meg litt urolig.

Men et par minutter senere innså jeg at jeg nettopp hadde vært vitne til noe av det fineste i vår lille store Oslo by. Politimannen gikk ut igjen av Kulturhuset med en kopp kaffe i hånden. For selvfølgelig var det sikkert ikke så mye å gjøre akkurat da, og hvorfor ikke stikke på Kulturhuset for å få seg en kopp kaffe?

Det er helt sant at det begås kriminalitet i Oslo hver eneste dag. Dørvakter og utelivsgjester blir utsatt for trusler og vold alt for ofte. Men det er ikke dette som først og fremst kjennetegner Oslo og byens uteliv. Oslo-kvelden er glade ungdommer med en øl i hånden og en politimann med en kaffekopp og ingenting å gjøre.

Andreas Tharaldsen, Oslo

Det må ikke svi, Raymond

I Aftenposten 14. juli forklarer Aps byrådsleder Raymond Johansen hvorfor byrådets politikk må svi. Når han samtidig klager over at Høyre dytter Oslos befolkning foran seg, bekrefter han hvorfor det er store politiske forskjeller i Oslo. For Høyre er det nettopp befolkningens behov som er utgangspunktet for politikken som bør føres.

Høyre vil føre en miljøpolitikk som behandler innbyggerne som medspillere. Vi mener kommunens hovedoppgave er å motivere folk til å ta miljøvennlige valg, ikke å tvinge dem. Dagens byråd har etter min mening en motsatt tilnærming. Det forrige byrådet satset på kollektivtrafikk, og fra 2007 til 2016 økte kollektivtrafikken i Oslo med hele 50 prosent. Trafikken gjennom bomringen gikk ned med syv prosent. Det skjedde til tross for at folketallet økte med 20 prosent. Det viser at folk tar miljøvennlige valg, uten at tiltakene svir.

Eirik Lae Solberg, leder for Oslo Høyres bystyregruppe

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter