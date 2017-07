Kort sagt | mandag 31. juli

Regjeringens modell styrker forholdet til Europa

Anniken Huitfeldt skriver i et innlegg i Aftenposten 21. juli at Erna Solbergs modell med egen statsråd med ansvar for Norges forhold til EU ikke tjener norske interesser og at utenriksministeren burde ha dette ansvaret også. Det er merkelig at noen kan trekke den konklusjon at en egen statsråd for et område bidrar til at det blir mindre fokus på området.

Regjeringen har egen statsråd for EØS- og EU-saker fordi EU er vår viktigste samarbeidspartner og EØS-avtalen er avgjørende for å ivareta norske interesser. Med egen statsråd har vi hatt flere møter med EUs politiske ledere enn om vi bare hadde hatt utenriksministeren. Den nåværende organiseringen gir EØS-arbeidet økt tyngde i Norge. Vi møter EU oftere på ministernivå. Dette er viktig som Huitfeldt også fremhever, at så lenge Norge ikke er medlem av EU så blir det desto viktigere «hvordan forholdet til EU forvaltes fra dag til dag gjennom EØS-avtalen og det politiske samarbeidet med EU».

Huitfeldt antyder også i artikkelen at Regjeringen ikke legger vekt på anstendig arbeidsliv. Sammen med partene i arbeidslivet i Norge er det gjennom EØS-midlene etablert et fond for å fremme samarbeid mellom myndigheter og arbeidslivets parter i mottagerlandene. Her er det oppnådd gode resultater.

Mulighetene som ligger i EØS-avtalen gir resultater. Nullmoms for elektroniske medier og ny eierskapsmodell for kraftselskaper som sikrer forutsigbarhet og tilgang til kraft for industrien er eksempler som ble hevdet å være uforenelig med EØS-avtalen. Der de rødgrønne kapitulerte når det gjaldt differensiert arbeidsgiveravgift, klarte vi å få dette på plass. Vi mener det å finne gode nasjonale løsninger innenfor internasjonale rammeverk er veien å gå.

Frank Bakke-Jensen, EØS- og EU-minister (H)

Nei til turistskatt!

Torsdag skriver Aftenposten at de er for en turistskatt. Avisen har rett i at «det er jo pengene deres vi vil ha», men å gå derifra til å støtte en turistskatt må bero på en kortslutning i redaksjonen eller er Aftenposten også på autopilot og mener at skatter løser alt? Turiststrømmen vi opplever gir muligheter til å bygge opp tilbud der man tar betalt for tjenesten som ytes. Turistskatt vil gå inn i den store fellespotten og det er harde prioriteringer hvor pengene skal gå. Det er en fundamental brist i logikken fra dem som ønsker en turistskatt at pengene kommer tilbake til det de ønsker.

Det er fullt mulig for alle aktører i en reiselivsdestinasjon å samarbeide om å finansiere fellesgoder. Kommunen og det lokale næringslivet kan inngå frivillige avtaler om dette, og dele regningen mellom seg. De enkelte tjenestene kan bli brukerfinansiert. Bedriftene kan legge den samme turistskatt-tikroningen på regningen til sine kunder hvis de vil.

Turister kommer til Norge og legger igjen mye penger allerede. Regjeringen har lykkes med å øke tilstrømmingen, det skaper ønskede arbeidsplasser og ønsket aktivitet i hele Norge og kanskje spesielt i Distrikts-Norge.

Kreative og nye løsninger må stimuleres, en turistskatt er derimot hverken kreativ eller en god løsning på utfordringen.

Gunnar Gundersen, stortingsrepresentant (H)

Når faller Nationaltheatret sammen?

Kanskje ikke med det første, men spørsmålet kan allikevel stilles etter tilstanden Nationaltheatret nå befinner seg i. Styreleder Merete Smith sier i Aftenposten at bevilgningen fra Kulturministeren på 1,9 milliarder ikke er nok. Det trengs vel tre ganger så mye. Det er fare for at departementets bevilgning kun bøter på de verste skadene, og at forfallet ellers vil fortsette. Når man til slutt kommer til at man må ta en totalrenovering av bygningen, kan man risikere at alt det midlertidige arbeidet man har gjort må rives ned og bygges opp igjen.

Kulturministeren bør fortest mulig bevilge penger over flere år til en skikkelig flott rehabilitering av Nationaltheatret. Det fortjener skuespillerne, publikum og det norske folk.

Thor Krefting Nissen, Oslo

Sykling i tilnærmet gangfart

Kommunikasjonsrådgiver Andenes i Sykkelprosjektet i Oslo kommune svarer i sitt innlegg i Aftenposten 17. juli på mitt innlegg 12. juli om blant annet syklistenes oppførsel i Frognerparken.

Mitt spørsmål til Bymiljøetaten var om det er tillatt å sykle på alle veier i Frognerparken. Jeg skriver om syklistene som, når de skal på jobb, ligger flate over styret i bakkene nedover mot Majorstuen i 40–50 km i timen. Andenes' svar er ja, men, og hun skriver i et sitat fra Veitrafikkloven blant annet at sykling på gangvei ved passering av gående må skje i god avstand og i tilnærmet gangfart. Hvordan er dette i Frognerparken? Mange av syklistene som skal på jobb på Majorstuen eller i Sentrum, kommer fra Smestad via Monolittveien. Der kan de velge merket sykkelsti som går i en bue langs ytterkanten av parken mot nord og ned på Majorstuen. Men få velger denne litt lengre, merkede veien. De fleste velger veien forbi Monolitten, der får de en bratt og fin asfaltert vei der de kan holde 40–50 km i timen rett ned til Majorstuen.

Etter min mening må syklister som bruker Frognerparken som gjennomkjøring, forbys å kjøre rett gjennom parken. De må følge den oppmerkede veien. Politiet bør ta noen fartstester på de farligste spurtdistansene. Syklistene må erfare at de ikke kan ture frem som de vil på alle stier og veier. De må finne seg i at det blir satt opp forbudsskilt på enkelte steder, slik som for bilistene.

Tor Stavsholt, Oslo

