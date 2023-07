Ludvig Karsten og Nasjonalmuseet

Fra det nymonterte utstillingsrommet i Nasjonalmuseet. Her sees verk av blant andre Pablo Picasso, Emil Nolde, Ernst L. Kirchner, Edvard Munch og Ludvig Karsten.

I det nye rommet på Nasjonalmuseet skapes konflikt og kaos.

I et oppslag 27. juni brakte Aftenposten den nyhet at Nasjonalmuseet omsider har løftet frem Ludvig Karstens ikoniske maleri «Det blå kjøkken» fra magasinet og hengt det opp i museets basisutstilling. Begivenheten annonseres med henvisning til den ledende Karsten-forsker Nils Messel og kunstnerens for lengst avdøde danske mesen Christian Tetzen-Lund. Samtidig refereres det også til den kritikk som er reist mot Nasjonalmuseets presentasjon av nyere kunst. Idet undertegnedes navn blir nevnt i denne forbindelse, vil jeg gjerne kommentere saken på et par punkter.

Dramatisk redusert

Kritikken mot Nasjonalmuseets basisutstilling har blant mye annet dreiet seg om at en lang rekke sentrale norske kunstneres representasjon er dramatisk redusert i forhold til hva det gamle Nasjonalgalleriet kunne tilby publikum. Dette er og blir et stort paradoks, for det var jo først og fremst fordi Nasjonalgalleriet hadde for liten plass at det nye museet på Vestbane-tomten ble bygget. Politikerne ville ganske enkelt at en større del av samlingen skulle komme publikum til gode.

Ludvig Karsten er én av de kunstnerne som er blitt kraftig desimert i det nye museet. Nå er altså «Det blå kjøkken» kommet opp fra magasinet, men samtidig er «Det røde kjøkken» – som kanskje er et mer radikalt, avklaret og nyskapende maleri – blitt fjernet.

Kunstneren Ludvig Karstens kjente maleri «Det blå kjøkken» fra 1913 er nå hengt opp i Nasjonalmuseet.

Den gang Nasjonalgalleriet var intakt, ble publikum presentert ikke bare for de to nevnte kjøkkenbildene og «Foran speilet» fra samme tid, men også for «Vårkveld i Ula» (1905), det gripende «Tæring» (1907), det markante «Selvportrett» (1909), samt én av de store parafrasene over gamle mestere (Ribera eller Bassano). Slik ble den gang dette eiendommelige kunstnerskap gjort forståelig for et kunstinteressert publikum.

Rom 67

Kritikken mot Nasjonalmuseet har også dreiet seg om den måte enkeltverk behandles på og sammenstilles i basisutstillingen. Det nymonterte rom 67, hvor Karstens to malerier vises, er i så måte et talende eksempel på hvordan det kan gå når kuratorenes stemmer anses som viktigere enn kunstnernes. Under den tematiske overskrift «Ekspresjon» sammenstilles her uforenelige kunstneriske uttrykk til en slags estetisk kjedekollisjon.

Det viktigste hensyn å ivareta når man monterer en basisutstilling er formodentlig at det enkelte verk skal komme til sin rett og utfolde seg videre ved at det etableres et samspill med andre relevante kunstverk. I rom 67 kommer få verk til sin rett – her skapes ikke kommunikasjon, men konflikt og kaos. Og det er ikke så rart:

For hva har egentlig Ernst Ludwig Kirchners grotesk opprevne «Soldatenbad» (1915) å gjøre med Pierre Bonnards lyrisk drømmende, lavmælte ettermiddagsstemning i «Kvinne i landskap» (1920)?

Tyske Ernest L. Kirchners berømte bilde «Soldatbadet».

Hva kan Emil Noldes rabiate fargeutladninger i «På nattkafé» (1910) bidra med i forståelsen av Pablo Picassos «De fattiges måltid» (1903)? For hemmeligheten kan vel ikke være så banal som at disse to bildene er beslektet i rent motivisk forstand?

Hva har i det hele tatt Amadeo Modiglianis tegnerisk formulerte, gråstemte «Portrett av Mme Zborowska» (1918) og Jean Heibergs klassiserende «Selvportrett ved staffeliet» (1919) å gjøre under rommets konseptuelle overskrift? Etter at elementære kunsthistoriske begreper som for eksempel «ekspresjonisme» er blitt bannlyst i Nasjonalmuseet, kan kanskje all kunst på en eller annen måte betraktes som en slags «ekspresjon»?

Et talende eksempel på hvordan det kan gå når kuratorenes stemmer anses som viktigere enn kunstnernes.

Det burde være enkelt å se at Ludvig Karstens koloristisk finstemte «Det blå kjøkken» ikke har noe å stille opp med i konfrontasjon med Max Pechsteins kontante, fauvistiske «Stilleben» fra 1909 – så å si malt «rett fra tuben». Likeledes mister Karstens «Foran speilet» det meste av sin uttrykkskraft stilt opp mot Henri Matisses mesterlige maleri «Bronsefiguren» (1908). Mer nærliggende, meningsfullt og lærerikt hadde det kanskje vært å se Ludvig Karsten i sammenheng med samtidige nordiske mestere som Edvard Weie, Karl Isakson og Harald Giersing – men nå er jo de dessverre alle sammen forvist til museets magasin.

Et mildt understatement

Ifølge Aftenposten 12. juni begrunnes nymonteringen av rom 67 med at man i Nasjonalmuseet har sans for «å sette bilder litt i kontrast til hverandre». Dette «litt» må i denne sammenheng sies å være et mildt understatement. For her dreier det seg egentlig om en avgrunn. Amputasjonen av Ludvig Karstens kunstnerskap og den underlige opphopning av kunstneriske uforenligheter i dette rommet, eksemplifiserer nok en gang at Nasjonalmuseet åpenbart sliter med store plassproblemer. Men av en eller annen merkverdig grunn vil hverken museets ledelse eller stab innrømme nettopp det.