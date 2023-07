Kosthold og naturressurser må henge sammen

04.07.2023

Aftenposten mener på lederplass at Norges Bondelag er en kjøttlobby. «Beviset» er at grøntnæringen ikke er representert i vårt styre.

Det er opp til årsmøtet i Norges Bondelag å velge styrets sammensetting. Styret jobber for alle næringer og produksjoner, alle bruksstørrelser over hele landet – selvsagt også grøntnæringen og produksjonen av frukt og bær.

Vi har som ambisjon å produsere mer grønt, frukt, bær og potet i Norge – og også at forbruker kjøper mer norskprodusert. Dette er også en del av årets jordbruksavtale.

Totalberedskapskommisjonen sier at matproduksjonen i Norge er viktig for norsk beredskap. Det må vi som næring ta alvorlig, og vi må bruke ressursene over hele landet.

Aftenposten bommer når kjøttet defineres som problemet. Skal vi opprettholde og øke selvforsyningen, som Stortinget har bedt om, må vi produsere det vi har gode forutsetninger for.

Vi må produsere mer korn, grønt og frukt/bær, og vi må bruke gressressursene på Vestlandet, i nord og i fjellbygdene til kjøttproduksjon.

Da er det skuffende at Aftenposten tror min bekymring rundt økt import innebærer å bytte ut norsk biff med argentinsk. Bekymringen er at vi bytter ut norsk lokalprodusert kjøtt fra beitedyr med importerte planteprodukter vi ikke kan dyrke under våre himmelstrøk.

Å basere kostholdet vårt på en rekke matvarer vi ikke har forutsetning for å produsere selv, blir et steg i feil retning.

Norske bønder har et viktig samfunnsoppdrag i å styrke Norges beredskap og matsikkerhet videre.

Bjørn Gimming, leder, Norges Bondelag