Å sammenligne laks og gris

Publisert: 21.09.2023 23:30

Det er mange fallgruver å gå i dersom man gir seg ut på å sammenligne fisk og landdyr. Joacim Lunds analyse av hvorfor gris og kylling er billigere enn fisk, trenger derfor litt utfylling.

Som Lund har vi ved flere anledninger sammenlignet oppdrettslaks med gris og kylling. Det stemmer at laks koster over det dobbelte av gris og kylling, men gris og kylling mottar bortimot ingen subsidier rettet mot husdyrproduksjonen. Derimot er kornet i kraftfôret prisnedskrevet, og dette bidrar til at norsk kornråvare får omtrent lik pris som utenlandsk korn. Laksen tar råvarene rett fra verdensmarkedet og handler disse uten toll. Det er derfor ikke her forskjellen ligger.

Lund skriver videre at gris og kylling ikke baserer seg nevneverdig på norske ressurser. Griser og kyllinger har henholdsvis 80 (inkludert biprodukter og grovfôr) og 45 prosent norskandel i fôret, mens laks har bare 8 prosent, som er marin råvare.

Det er vesentlige forskjeller mellom fôret til ulike dyreslag. Mens gris og kylling er altetere og utnytter norske kornråvarer godt, så er laksen en kjøttetende art, der karbohydratene fra råvarene fjernes slik at fôret i hovedsak består av fett og protein. Slik fungerer vegetabilske proteinråvarer i laksefôret som plantebaserte kjøtterstattere.

I snitt koster fôr til svin, kylling og laks henholdsvis cirka 5, 6 og 15 kroner pr. kilo og gir en fôrkostnad pr. kilo spiselig kjøtt på 43 kroner for laks, 23 kroner for kylling og 21 kroner for gris.

Det er derfor ikke så rart at laks blir dyrere enn gris og kylling. I tillegg vokser laks saktere, og oppdrettsnæringen er i et internasjonalt marked med høy etterspørsel etter fisk, men begrenset tilbudsside, som også Lund beskriver.

Norge har en fleksibel husdyrproduksjon på land og i sjø der vi er tjent med å utvikle alle basert på deres ulike særtrekk og forutsetninger.

Eli Gjerlaug Enger, forsker i Norsvin SA

Christian Anton Smedshaug, daglig leder i Agrianalyse