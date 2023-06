Vi trer plastposer på byggene våre

Det er ikke likegyldig hvilken maling du bruker når du gir farge til huset ditt, skriver Riksantikvaren.

Kan vi ikke nok om maling?

13.06.2023 06:30

Heldigvis begynner byene våre å få farge igjen. Men det er ikke likegyldig hvilken maling du bruker når du gir farge til ditt hus. I alle fall ikke om huset ditt er fra før 1950.

Når vi maler husene våre, velger de aller fleste av oss plast – uten å vite det.

Gjennom strøkene trer vi plastposer på byggene våre. Vi leser at malingen holder unna det tøffeste vær, og tenker på at malingen holder vann ute. Dessverre holder den også vann inne i treverket.

Mange tenker heller ikke på at mye maling inneholder plast. Maling er spesialavfall, og da kan du ikke rense pensler i vasken. Og det gjør vi vel ikke – eller?

Mikroplast slipper ut i naturen. Så mye som 58 prosent kan stamme fra maling, mener forskerne i den sveitsiske organisasjonen Enviromental Action, ifølge NRK.

Skal malingsbransjen henge med på byggenæringens klimasatsing, må produktutviklingen i malefaget få fart på seg.

Den gode løsningen finnes, men trenger hjelp

Frem til 1950 ble de fleste bygninger malt med linolje. Det er noe av det beste du kan bruke: Den er naturbasert, og oljen trenger inn og beskytter treverket.

Malingen slipper noe fukt inn, men den slipper også fukten ut. Det gir bygg som puster. Særlig til eldre bygg er dette rett malingsvalg, men det er ikke dumt å velge linolje til nye bygg heller.

Riksantikvaren ønsker mer bruk av linolje, og vi ser muligheter

Malingsprodusenten Jotun hevder at du må male hvert tredje til femte år med linolje. Det mener vi er feil, men det er likevel stor kvalitetsforskjell på linoljemaling.

De beste holder så godt at du slipper unna med 20 år mellom strøkene.

Påstanden tyder på at linoljen trenger hjelp. I dag er det et nisjeprodukt:

vanskelig å få tak i

burde vært billigere

få har opplæring i å bruke det.

Dessverre er det underskudd på tradisjonell håndverkskompetanse. Det gjelder også malere.

Riksantikvaren ønsker mer bruk av linolje, og vi ser muligheter. Først og fremst bør næringen tenke miljøvennlig. For alles skyld bør man bort fra mikroplast og over til maling som er bra for natur og hus. Malingsprodusenter og norske linprodusenter i landbruket bør kunne levere – sammen.

Dernest må forbrukerne bli motivert til å bruke linolje. Da må man vite om fordelene og hvordan linoljen skal males med.

Mer opplæring av malere

Yrkesfagene trenger mer kunnskap om tradisjonell maling. Malere og tømrere har lite på pensum om malingstyper som gjør at bygg lever lenger. Dette bør bransjen ta på alvor. Håndverkerne er de viktigste personene når gode valg for et hus skal tas. Da må de kunne gi gode råd om hvilken maling som på sikt gir best resultat.

Lite kunnskap om riktig maling kan gi store konsekvenser.

Riksantikvaren hører om historiske bygninger som har fått tilskudd til istandsetting med kvalitetsmaterialer. Men så gjelder det ikke malingen. Overflatene blir malt med plastmaling, og dessverre ser vi etter få år råte. Bak malingslag som ser nye ut, begynner det flotte tømmeret å råtne.

Det holder altså ikke med en fin fasade. Det må være en god fasade. Det sparer lommeboken, det sparer bygningen din, og det sparer miljøet.