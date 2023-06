Påstanden om at Haaland ikke har bidratt til idretten og det norske fellesskapet, er absurd.

Urimelig kritikk av Alfie Haaland

Tidligere fotballspiller og Erling Braut Haalands far har meldt flytting til Sveits.

07.06.2023 16:09

Tidligere finansminister Rolf Presthus (H) bemerket en gang at det var tre spørsmål sosialdemokratiet ønsket svar på i forbindelse med selvangivelsen: Hvor mange penger har du? Hvor har du dem? Og når kan vi komme og hente dem? Denne tilnærmingen synes å ha fått en renessanse gjennom Agnes Nærland Viljugreins (Ap) innlegg i Aftenposten (2. juni), hvor hun fremsetter en dypt urimelig kritikk av Alfie Haalands beslutning om å flytte til Sveits.

For det første er påstanden fra Viljugrein om at Haaland ikke har bidratt til idretten og det norske fellesskapet, absurd. Haaland har bidratt med store summer til den norske statskassen gjennom skatter og avgifter. Samtidig bidro han med millioner i inntekter til norsk idrett og Bryne fotballklubb da han ble solgt til utenlandske klubber.

For det andre er det noe autoritært over å beskylde Haaland for å svikte fellesskapet. Et liberalt demokrati kjennetegnes av stor grad av frihet hvor borgerne ikke er redskaper for staten.

For det tredje er Viljugreins demonisering av Sveits lite kledelig. Faktum er at Sveits scorer svært høyt på alle internasjonale rangeringer over de beste landene å bo i. Blant annet kommer Sveits på første plass i FNs Human Development Index for 2023 (som kombinerer sosiale og økonomiske indikatorer).

I motsetning til Norge har ikke Sveits store inntekter fra naturressurser. Landet er dermed mer avhengig av en effektiv offentlig sektor og et skattesystem som bidrar til verdiskaping. Derfor er det attraktivt for investeringer.

Beskrivelsen av Sveits som en økonomisk pariastat er simpelthen lite dekkende. Tenk om flere på venstresiden hadde vært mer interessert i å undersøke hvorfor Sveits scorer så høyt på internasjonale rangeringer, og om vi til og med kunne lære noe av dem? Mitt tips er at det hadde vært en bedre oppskrift på å få rike mennesker til å bli i landet – fremfor tvilsom moralisering.