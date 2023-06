Bekrefter Dagbladets marginalisering

15.06.2023 02:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Etter mitt innlegg i Aftenposten 2. juni har Dagbladets redaktør Alexandra Beverfjord i et innlegg 6. juni, et intervju i DN 10. juni og i Dagsnytt 18 9. juni forsvart avisens omlegging til å bli, som hun sier, nyhetsdrevet.

Jeg har kalt denne dreiningen et forfall og et dramatisk avvik fra avisens tradisjoner og tidligere prestisje. Jeg har argumentert for at miksen mellom sensasjonsjournalistikk og debatt/kultur nå totalt er dreid i retning vulgarismer og redaksjonell tomhet.

Uansett enkeltheter som Dagbladet roser seg av, kan ikke dette rette opp helhetsbildet: Avisen har mistet en vesentlig andel av sin tidligere politiske og kulturelle tyngde, noe som Christine Myrvang, professor i økonomisk historie, fastslo i Aftenposten 7. juni.

At Dagbladets egen redaktør tilsynelatende ikke vil konfrontere seg med det som jeg har kalt avisens selvskudd og fordummelsesprosess, bekrefter bare avisens marginalisering i norsk offentlighet.

Derfor er det slående å lese Medietilsynets nylig utgitte rapport «Mediemangfold i et bruksperspektiv». Der scorer Dagbladet svært lavt på allmenn tillit, påfallende mye lavere enn NRK, Aftenposten, VG og Dagens Næringsliv.

Denne kjensgjerningen lar seg ikke bortforklare.

Bernt Hagtvet, professor i statsvitenskap UiO/Oslo Nye Høyskole, tidligere bokanmelder i Dagbladet