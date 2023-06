Kort sagt Mønnesland

09.06.2023 03:00

Kosovo-konflikten ikke så enkel

Aftenposten skriver om Kosovo-konflikten på lederplass 2. juni og henviser til professor Marie-Janine Calic. Hun, en fremragende Balkan-historiker, mener, ifølge Aftenposten, at løsningen er enkel: Gi serberne i Kosovo selvstyre.

I det nevnte intervjuet er hun imidlertid mer nyansert.

EUs plan for Kosovo inneholder et punkt om at det skal opprettes et forbund av serbiske kommuner i Kosovo. Dette er, som Aftenposten skriver, Kosovo-albanerne skeptiske til, særlig fordi «selvstyret» ikke er definert.

EUs plan inneholder imidlertid et annet punkt, nemlig at Serbia skal godkjenne Kosovo som egen stat.

De to punktene henger sammen.

Så lenge Serbia nekter å innfri Kosovos rett til selvstyre som stat, vil heller ikke spørsmålet om internt selvstyre for serbiske kommuner bli løst.

Så lenge president Aleksandar Vucic i Serbia nekter å forholde seg til realitetene, at Kosovo for lengst er blitt en egen stat, vil Kosovos gordiske knute bestå.

Svein Mønnesland, professor emeritus, Universitetet i Oslo