Kritikerlaget skal også ivareta kritikken som fag

Hovdenakk og Krøger blander kortene.

Det er på en måte fint endelig å bli vurdert av to så erfarne kritikere som Sindre Hovdenakk (VG) og Cathrine Krøger (Dagbladet). Under tittelen «Terningkast 2 til Preben Jordal» har de 3. oktober et felles innlegg mot ting jeg sa arrow-outward-link til to ulike aviser helgen i forveien om norsk anmelderi.

De mener jeg mangler rolleforståelse fordi jeg som leder av Norsk kritikerlag burde huske at jeg skal «representere» alle lagets medlemmer «utad og ivareta deres interesser faglig og økonomisk». Det høres voldsomt ut, men helt feil tar de jo ikke.

I Aftenposten-saken (kun på papir) kunne jeg sørget for å understreke at jeg uttalte meg som mangeårig kritiker, og ikke i kraft av å være leder av Norsk kritikerlag, da jeg ønsket avisen Tidens ånd velkommen. Jeg beklager hvis det gis inntrykk av at jeg alltid snakker på vegne av alle Kritikerlagets medlemmer, for som oftest gjør jeg ikke det. Vi er et lag som næres av uenighet (jf. Hovdenakk og Krøger, 3. oktober).

Men mener Hovdenakk og Krøger virkelig at Kritikerlagets leder i praksis representerer alle Kritikerlagets ulike medlemmer i et hvilket som helst spørsmål som angår litteratur og kritikk? Eller er de bare uenige i min vurdering av kritikkens tilstand? For når de hevder at jeg i mine uttalelser «desavuerer» mine kollegers arbeid, blander de kortene.

Ja, Kritikerlaget skal ivareta medlemmenes interesser, men samtidig skal Kritikerlaget også ivareta kritikken som fag. Da er det naturlig å interessere seg for kvalitet. Når vi snakker om dårlig begrunnet, lite tydelig, kanskje sågar konfliktsky kritikk, eller anmeldelser som stort sett er handlingsreferater og i verste fall ligner lanseringsjournalistikk, er det ikke for å henge ut enkeltmedlemmer, men for å skjerpe blikket på hvorfor vi i det hele tatt deltar i den litterære samtalen som kritikere.

Det er forstemmende at Hovdenakk og Krøger oppfatter uttalelsene mine som noe annet enn en utfordring til faglig skjerping.

Preben Jordal, kritiker og leder av Norsk kritikerlag