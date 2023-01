Vi hører ikke i teateret heller

18.01.2023 23:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Aftenpostens kommentator Frank Rossavik skriver 12. januar om den mangelfulle bruken av teleslynge i kulturinstitusjoner. Dette gjelder også Oslo-teatrene. Ifølge Shakespeare tidsskrift var det i 2022 nedgang på billettkjøp i Oslo-teatrene sammenlignet med årene før pandemien.

Én grunn er mangelfullt eller ubrukelig utstyr for hørselshemmede. Et primitivt utstyr med hodetelefoner fungerer ikke med moderne høreapparater. På forespørsel vil for eksempel ikke Det norske teater montere teleslynge.

Om lag 36 prosent av alle nordmenn har hørselstap, de fleste er over 65 år. Uten teleslynge må selv vi teaterelskere bli hjemme. I Stockholm har Dramaten og Stadsteateret teleslynger på alle scener. I Oslo har ikke engang de statsstøttede teatrene en slik service.

Landsforeningen for hørselshemmede opplyser at de flere ganger har reist dette kravet, men uten å bli hørt. Vi er mange som vil komme tilbake til et teater som installerer teleslynge.

Per Vaglum, professor dr.med.