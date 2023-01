Draumen om eit fritt pengesystem

09.01.2023 23:00

Kryptovaluta er en samlebetegnelse på digital valuta som bruker kryptografi. Bitcoin er den mest kjente kryptovalutaen, men det finnes også mange andre.

Det er viktig å forstå skilnaden på Bitcoin og «krypto».

Kommentator Christina Pletten skriv interessant om «krypto» i Aftenposten 3. januar under tittelen «Drømmen om det perfekte anarki». I motsetnad til mange andre kommentatorar held ho døra open for at kryptovaluta faktisk kan vera revolusjonerande. Men dessverre blandar Pletten korta på viktige område.

Sentralt eller desentralt?

Det er viktig å forstå skilnaden på Bitcoin og «krypto» – det vil seia det meste av det under omgrepet kryptovaluta. Kollapsen og svindelen i FTX/Alameda Research vart utført av ei sentralisert teneste, ikkje eit desentralisert nettverk som Bitcoin. Som bustyrar John Ray III sa i ei høyring i Kogressen nyleg, var det ingen sofistikert svindel, berre «god», gammaldags finanssvindel.

Koplinga til kryptoanarkismen («cypherpunk»-miljøet») er viktig for å forstå bakgrunnen for Bitcoin. Men Tim Mays syn er ikkje det einaste i dette miljøet. Ei like viktig retning står Julian Assange for med sine idéar om kryptorettferd («crypto justice»), der målet er bruk av kryptoverktøy til å avsløra konspiratoriske og autoritære styresett og endra dei til humane og opne (Patrick D. Andersons «Cypherpunk Ethics») Som andre grunnleggjande teknologiar kan Bitcoin brukast både på gode og mindre gode måtar.

Ei betre verd

Pletten meiner kryptovaluta har gjort lite for å skapa ei betre verd på den korte tida det har eksistert. Men blikket må lyftast ut over den vestlege verda og til det globale sør, der Bitcoin-adopsjonen er størst for tida.

Bitcoin er det første frie og opne pengesystemet i verda. Berre det gjer at eg, som Pletten, vil åtvara mot å trekkja forhasta slutningar om framtida. På årets Oslo Freedom Forum 13. og 14. juni får du høyra historier om bruk av Bitcoin på liv og død frå folk som lever under autoritære og/eller i vanstyrte land. For desse er draumen om eit fritt pengesystem viktig, for ikkje å seia livsviktig.