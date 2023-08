Bare halvparten i Norge er trygge økonomisk

«Ingen skal stå med luen i hånden», har vært et viktig budskap i debatten om velferdssamfunnet vårt. Nå ber vi folk om å gjøre nettopp det, skriver Mina Gerhardsen.

Problemene er store, og de vokser. Politikerne bør gi noen andre svar enn de har gitt til nå.

Publisert: 10.08.2023

Det var like før sommerferien at Forbruksforskningsinstituttet Sifo kom med en rapport om folks økonomi. Den burde vært premiss for politiske debatter fremover. Den viser at bare halvparten av oss er «trygge økonomisk». Det vil si at de kan bruke penger som før.

Resten, som enten kategoriseres som «utsatt» (33 prosent), «sliter» (12 prosent), eller «ille ute» (6 prosent), må stramme inn. Noen på alle fronter.

Det aller mest skremmende er at antallet som er utrygge økonomisk, vokser.

Vanskeligere å ta vare på helsen

Stadig flere i Norge oppsøker matstasjonene. På bare to år har antallet som har stått i kø for å få mat der, doblet seg – til 4 prosent av husholdningene. Over 150.000 husholdninger står konstant i valget mellom å kjøpe mat eller å bruke strøm for å varme opp huset.

Rapporten forteller at syv av ti av disse har kuttet i matforbruket for å dekke husleie eller boliglån. Tre fjerdedeler av dem misligholder regninger, og ni av ti i denne gruppen sier pengeproblemer går ut over den psykiske helsen. Åtte av ti sier det samme om den fysiske helsen.

Dette er alvorlig. Her snakker vi om både akutte og langsiktige konsekvenser for folkehelsen vår. Dårlig råd gjør det vanskeligere å ta vare på helsen.

Summen av prisøkninger gjør at folk ikke har råd til å gjøre valg som er viktige for helsen, som å sende barn på trening eller sørge for at familien får i seg nok fisk og grønt. Matvareprisene er det som har økt mest, og de største prishoppene har vært nettopp på de sunne varene vi bør spise mer av.

For en familie med to voksne og to barn koster det nå over 1000 kroner i uken å følge kostrådene for frukt, grønnsaker og fisk alene. Det er for mye for mange.

Barn som skal vokse og utvikle seg, risikerer derfor ikke å få den næringen kroppene deres trenger, fordi vi som samfunn ikke klarer å løse dyrtiden på en måte som beskytter bedre.

Den viktigste valgkampsaken

For en stund siden erklærte en rekke Arbeiderpartipolitikere at «folk ikke skal være sultne og kalde i et Ap-styrt Norge». Sommeren gir en pause fra å fryse, men snart er det høst igjen. Da vil mange fryse.

Og folk er sultne. Noen står i matkø, noen går til kassen med en glissen handlekurv, og noen må gå forbi kurvene med frukt og grønt og sikte mot frossenpizza på tilbud, fordi det er dette de har råd til.

Noe er gjort, for eksempel strømstøtte, som har hjulpet mange. Likevel viser tallene at mange av oss sliter med å få pengene til å strekke til. Alle politikere som stiller til valg i høst, bør derfor ha klare ambisjoner om å sørge for at det ikke blir sult, matkøer eller barn som faller utenfor aktivitetene i fellesskapet i deres kommuner. Problemene er store, og de vokser.

Utfordringene lager også onde sirkler. Dårlig råd gir stress, som gjør det enda vanskeligere å ta gode helsevalg og investere i fremtidig helse. Er du redd for neste regning, har du ikke overskudd til å iverksette et prosjekt med hjemmebakt brød, melde deg på en turgruppe eller planlegge for sunne middager fremover ved å sjekke ut hva som er på tilbud i ulike butikker.

Luen i hånden

Matkøene øker. De frivillige organisasjonene som driver med matutlevering, forteller at det er helt nye mennesker som dukker opp for å få med seg en matpose nå. Folk med jobb får ikke lønnen til å strekke til. Familier klarer ikke å få inntektene til å gå opp.

«Ingen skal stå med luen i hånden», har vært et viktig budskap i debatten om velferdssamfunnet vårt. Nå ber vi folk om å gjøre nettopp det. Det er uakseptabelt at veldedighet og matkø er løsningene våre på at prisene har økt så mye at pengene folk har, ikke dekker behovene.

Nasjonalt må regjeringen bidra til å få prisene ned på den sunne maten

De som ber om velgernes tillit ved høstens valg, bør gi noen andre svar enn dette. Stønadene for dem som er utenfor arbeidslivet, må opp til et nivå folk kan leve av og ta vare på helsen sin med. Ungene våre må få være aktive, uavhengig av foreldres inntekt. Inkluderende aktivitetstilbud og samarbeid med frivilligheten trengs for å få til dette.

Nasjonalt må regjeringen bidra til å få prisene ned på den sunne maten. Dette kan ikke vente på enda et ekspertutvalg, men krever hastetiltak som for eksempel momskutt. Trygghet og helse er grunnleggende for oss alle.