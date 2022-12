Valget bør ikke stå mellom eneboliger eller høyhus

Kim Skaara

6 minutter siden

Rekkehus som dette ville ikke blitt godkjent med det nye forslaget til småhusplan.

Oslo ser ut til å mangle en fremtidsrettet, helhetlig strategi for boligutviklingen. Hva er galt med rekkehus i byens småhusområder?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Ønsker vi virkelig en by hvor det på sikt må velges mellom eneboliger eller høyhus?

Dette ser nå ut til å bli konsekvensen av boligutviklingen i Oslo mens vi venter på en ny, innskjerpet småhusplan. Samtidig signaliseres det at det skal tillates flere høyhus i mange av knutepunktene i byen. Resultatet kan bli en polarisert byutvikling med ulik belastning av byens strøk og ditto økende sosiale forskjeller.

Det byen trenger mer, av er en tett/lav bygningstypologi i tre-fire etasjer. En skala som folk kan føle seg hjemme i. Hvor fellesskapet dyrkes i større grad enn i private eplehager eller fremmedgjørende høyhus som kaster slagskygger over gatelivet.

Flere rekkehus og flermannsboliger

De varslede endringene i småhusplanen gjør det svært vanskelig å bygge noe særlig annet enn eneboliger innenfor planområdets 29.000 eiendommer.

Hvorfor nedprioriteres rekkehus og kompakte flermannsboliger i revidert plan? Hvordan kan eneboliger løse utfordringene i en by med knappe arealreserver og en vekst i et normalår på gjennomsnittlig 1000 nye innbyggere pr. måned?

Dette er misforstått miljøpolitikk. Det sier seg selv at nye innskjerpinger vil skape et utilbørlig press på andre viktige fellesområder vi ønsker å ta vare på.

Grønt og tett

Ønsket om å bevare Oslo som en «grønn by» høres forlokkende ut. Men dette behøver ikke nødvendigvis utelukke gode alternativer.

De fleste vil nok si seg enig i at København fremstår som en grønn og trivelig by. Likevel er tettheten der dobbelt så høy som i Oslo, selv etter fradrag av 300 km² med grønne fellesarealer i Marka.

Oslos beliggenhet og unike topografi, omkranset av fjorden og store uberørte skogarealer, tilsier at byen fortsatt vil ha en grønn profil, selv om det fortettes med større bevissthet og kvalitet i mange av dagens villaområder.

Høyhus til besvær

Den første utredningen om høyhus i Oslo kom i 2005. Denne ble av ulike årsaker ikke fulgt opp. Mange så nok større ulemper enn fordeler den gang. Nå ser det ut til at stemningen er i ferd med å snu. For tiden fremlegges planer om bygg opptil 42 meter høye 13 forskjellige steder i Oslo. Man kan undres over hvorfor holdningene har endret seg over så kort tid.

Utviklingen favoriserer byens mest ressurssterke grunneiere. De som har muskler nok til å styre byutviklingen i sin favør, ofte under påskuddet om at høyhus i knutepunkter er bærekraftig politikk. Denne myten avlives blant mange i fagmiljøet.

Les også Hvorfor bygge høyhus i Oslo?

Energiberegninger og livssyklusanalyser gir andre svar enn det som stadig feilaktig fremsettes i debatten. Argumentet om at høye bygg i sentrale strøk reduserer reiseavstand, er også tvilsomt. Svært få mennesker jobber samme sted som de bor, samtidig som avstandene i sentrum er relativt overkommelige sammenlignet med tilsvarende byer.

Ved nærmere ettersyn ser man at Oslo nærmest er ett eneste stort knutepunkt. De fleste steder innenfor bygrensen er det knapt 10–15 minutter å gå til buss, bane, trikk, tog, eller båt. Ny grønn mobilitet vil også gjøre knutepunktstrategien overflødig etter hvert som teknologien utvikles i mer miljøvennlig retning.

Offentlig ansvar

Oslo ser ut til å mangle en fremtidsrettet, helhetlig strategi for boligutviklingen.

Gjeldende planstrategi (2020–2023) inneholder mange fine ord som i liten grad kommer til syne i arealplanen og forvaltningen av byens ressurser og arealreserver. Mye av initiativet overlates til store private aktører, med Plan- og bygningsetaten (PBE) kun som festbrems på sidelinjen.

I stedet for å verne villaområdene og samtidig intensivere byggingen med høyhus på sentrale steder, bør det offentlige aktivt ta del og regulere flere villaområder. På sikt kan det fortettes i en mer balansert, effektiv, og menneskelig skala enn den ukontrollerte utviklingen vi ser i dag.

Høyhusstrategien bør begrenses til sentrale tomter rundt Oslo S

Selv om høringsutkastet til innskjerpet småhusplan skulle bli vedtatt i sin nåværende form, er håpet at byens lokalpolitikere instruerer PBE om å utrede muligheter for tett/lav boligbebyggelse for de deler av planområdet som ikke er særskilt verneverdige. Parallelt med dette bør høyhusstrategien begrenses til sentrale tomter rundt Oslo S.

Dersom utviklingen samtidig kan styres mot færre høyhus og overdimensjonerte bygg, er håpet at vi kan få en mer balansert og human byutvikling som samsvarer mer med kommuneplanens samfunnsdel og dertil uttalte ønsker om en inkluderende by, med plass til alle.