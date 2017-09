Dårlig signal fra Ap å ville skrote den nye festivalstøtten | 15 festivalsjefer

De fleste festivalene i landet er fornøyd med den nye festivalstøtteordningen og opplever den mer rettferdig og forutsigbar enn den gamle. Arbeiderpartiet bør lytte til flertallet av norske festivaler, ikke bare noen få store.

Det er overraskende og bekymringsfullt å lese at Arild Grande, kulturpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, ønsker å skrote den nye ordningen før den er iverksatt. De fleste festivalene i landet er fornøyde med at knutepunktordningen er fjernet. Den nye festivalstøtteordningen som ligger under Kulturrådet, oppleves som mer rettferdig enn den gamle ved at alle festivalene blir vurdert ut fra de samme kunstneriske kriteriene.

Mer forutsigbar ordning

Hovedargumentet til Arild Grande er at den nye ordningen bidrar til økt uforutsigbarhet. Det er ikke vanskelig å være enig i at forutsigbarhet er viktig i festivalstøtteordningen, og det er nettopp det vi får med den nye ordningen til Kulturrådet. Vi mener at den faktisk er langt mer forutsigbar enn hva de to gamle ordningene var (Kulturrådets festivalstøtte og knutepunktordningen).

Tidligere knutepunktfestivaler: Kan få blåmandag

På Kulturrådets nye ordning kan man søke om støtte for inntil fem år frem i tid. Tidligere har Kulturrådet gitt støtte for inntil tre år, og festivalene som var på statsbudsjettet fikk sin støtte vurdert årlig.

I den grad man kan oppleve uforutsigbarhet i den nye ordningen, så vil det gjelde akkurat denne høsten hvor alle festivalene søker for første gang. Vi er mange som venter i spenning på resultatet som blir offentliggjort senere i høst. Men når vedtaket først er gjort, er forutsigbarheten minst like stor som før.

Ikke så tvil om ordningen!

Det som imidlertid skaper uforutsigbarhet for hele festivalfeltet, er at man nå etter at ordningen er vedtatt, og alle landets festivaler har søkt etter gjeldende kriterier, begynner å så tvil om den nye ordningens eksistens.

Festivalstøtten er et viktig instrument for utvikling av festivalene, og vi vil gjerne oppfordre Stortinget til å støtte opp om den nye ordningen og styrke den ytterligere.

Friske penger fra Stortinget?

Høsten 2017 gir en unik mulighet til å gi festivalfeltet som helhet et stort løft. Hvis Stortinget bevilger friske penger til Kulturrådets festivalstøtteordning, vil de ha en mulighet til både å fortsette satsingen på de store og gode festivalene vi har, og også samtidig løfte frem andre festivaler som kan vise til et program av kunstnerisk høy kvalitet og god utvikling.

Det er bare rett og rimelig at alle landets festivaler vurderes ut fra de samme kriteriene, og det siste vi trenger nå er usikkerhet om den videre fremdriften i arbeidet med festivalstøtten.

At festivalfeltet mener at den nye ordningen bidrar til økt uforutsigbarhet er rett og slett feil.

Edvard Askeland, Oslo Jazzfestival

Per Hasse Andersen, Maijazz - Stavanger

Bjarne Dankel, Sildajazz - Haugesund

Line Fusdahl, Nordlysfestivalen - Tromsø

Kai Gustavsen, Kongsberg Jazzfestival

Jan Gunnar Hoff, Bodø Jazz Open

Bente Johnsrud, Oslo kirkemusikkfestival

Knut Kirkesæther, Lofoten Internasjonale Kammermusikkfestival

André Wallann Larsen, Nordland Musikkfestuke - Bodø

Katrine Lilleland, Stavanger Kammermusikkfestival Bjørn Nessjø, Vinterfestspill i Bergstaden - Røros Trude Storheim, Vossajazz

Kristin Slørdahl, Oslo Kammermusikkfestival

Jon Skjerdal, Nattjazz - Bergen

Ernst Wiggo Sandbakk, Trondheim Jazzfestival

Martin Wåhlberg, Barokkfest - Trondheim

