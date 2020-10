Beboerparkeringen blir for dyr, Raymond!

Tove Kvalstad Oslo

6. okt. 2020 19:00 Sist oppdatert 44 minutter siden

Nå blir bilkjøring med fossilbil snart et privilegium bare for dem med mye penger, skriver Tove Kvalstad Rolf Øhman

Det er ikke alle som har lademuligheter i nærområdet.

Kjære Raymond, det var med sjokk jeg så i dag at beboerparkering i Oslo skal øke til 5400 kroner i året. Det er over en tredjedel av min månedslønn.

Jeg bor i en bygård hvor lademuligheter for elbil er helt umulig, akkurat som så mange andre i Oslo. Det er ikke alle som har lademuligheter i nærområdet, eller bor i villa med elbil som reservebil og stor fossilbil til å dra på hytta med. De kan parkere på beboerparkering, til tross for at de ikke bor i strøket, men allikevel tar opp plasser for beboerne og sliter på veiene.

Alternativet er sparkesykkel, sykkel og gange. Kollektivtrafikk er vi frarådet om dagen, og det kan vare lenge.

Selv er jeg 72 år. Med kneproblemer er sykling og gange ikke noen ideell løsning. Alle beboere i Oslo er ikke like funksjonsdyktige, og Oslo er i ferd med å bli et eldorado for unge mennesker som sykler av gårde til nærmeste kaffebar eller restaurant. Gamle og svaksynte er det ikke plass til lenger. Man tusler rundt, livredde for å bli påkjørt av en sparkesykkel eller snuble i en som er henslengt midt på fortauet.

Kanskje en gammel bil kan komme til nytte hvis man skal bevege seg litt lenger. Nå blir bilkjøring med fossilbil snart et privilegium bare for dem med mye penger. For dem spiller det ikke noen stor rolle med økte satser.

Er ikke du en gammel sosialist, Raymond?



