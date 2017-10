I motsetning til Aftenposten-journalist Jonas Brenna liker jeg at Gisle Agledahl i Jævla homo gjør et poeng av at det i 2017 fortsatt oppstår problemer for personer som tilhører seksuelle minoriteter eller har ikke-normative kjønnsidentiteter.

I fjor ble jeg spyttet i ansiktet av en forbipasserende mann og kalt nettopp «jævla homo» da jeg kjøpte julegaver.

Jeg har hatt problemer med homofobe naboer og vært nødt til å løpe for livet mitt på vei hjem fra matbutikken. Og mye mer.

Felles for alle disse hendelsene er at mine medmennesker som ser det, aldri reagerer eller sier noe. Jeg står alene.

Har glemt nyansene

Den problemfrie verdenen Jonas Brenna beskriver, er ikke den verdenen jeg lever i. Det handler om nyanser, og det har tydeligvis både NRK og produksjonen bak serien, og Jonas Brenna problemer med.

Det største problemet med TV-serien er at den egentlig burde hete «skeiv», fordi det egentlige premisset til serien handler om nyrenessansen for ordet «skeiv».

Personer med ulike seksuelle preferanser og kjønnsidentiteter må for eksempel i en av episodene stå på rad med A4-papir med ordet «skeiv» og bli presenterte som et kollektiv.

Båsene fyller en funksjon

Null individualitet og mangfold, bare kollektivisme. For å sitere Gisle Agledahl om ordet «skeiv»: «Et begrep vi bevisst har vært konsekvente med i produksjonen.. ..og som jeg personlig opplever som mer inkluderende og moderne enn de trange, gammeldagse båsene».

Dine, Gisle Agledahl, og mine følelser og identitet handler om akkurat det: våre egne følelser og identitet, ikke inkludering.

De «trange gammeldagse båsene» fyller en funksjon. Ikke for å lage grupper, men for å kunne sette ord på ting vi føler.

Ordet «skeiv» er en konstruert gruppe av ting og personer som egentlig ikke har noe med hverandre å gjøre. Ord som homofil og ikke-binær er begrep som beskriver ekte følelser.

Vi er og liker ulike.

