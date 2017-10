KrF vil evaluere sin strategi | Knut Arild Hareide

I en kommentar i Aftenposten 29. september gir politisk redaktør Trine Eilertsen inntrykk av at KrF ikke er interessert i å evaluere hvorfor partiet gjorde et dårlig valg. Hun skriver at «partiets selvransakelse (…) har gått i rekordfart». Begrunnelsen er vår beslutning om å forlate regjeringssamtalene med Frp, Høyre og Venstre.

Eilertsen ser ut til å mene at KrF burde blitt sittende i forhandlinger med den blåblå regjeringen til vår egen evalueringsprosess er konkludert. Med andre ord i månedsvis.

En evaluering ville ikke endre på det enkle faktum at KrF er opptatt av å holde ord. Det vi sa før valget, gjør vi etter valget.

Vårt regjeringsalternativ falt

Når vi etter kort tid kunne konstatere at vårt regjeringsalternativ med en regjering bestående av sentrumspartiene og Høyre ikke lot seg gjennomføre, var det av respekt for kollegene rundt bordet ikke naturlig for oss å gå i nye forhandlingsmøter.

Statsministeren har gitt oss en forståelse av at det handler om to alternativer, enten at regjeringen fortsetter som i dag, eller at den utvides med ett eller to partier. Hvis statsministeren ombestemmer seg og likevel åpner for en regjering med sentrumspartiene og Høyre, kommer vi gjerne tilbake til forhandlingsbordet.

Vi skal ikke grave oss ned

Kanskje Eilertsen ikke har fått det med seg, men selvfølgelig skal KrF evaluere valgresultatet og valgkampen som ledet frem til det. Vi skal hente inn innspill fra alle medlemmer i partiet som ønsker å si noe om saken. Vi skal snakke med tillitsvalgte og folkevalgte KrF-ere fra hele landet som har sine perspektiver om veien videre.

Det skal vi bruke god tid på, men vi skal ikke grave oss ned. Til det er KrFs rolle i norsk politikk for viktig, også med det valgresultatet vi fikk 11. september.

Informasjon om velgeradferd

Eilertsen mener også at «både før og etter valget har man i Venstre og Høyre vært forundret over partiets aktive mangel på interesse for bakgrunnstall om velgeres vandringer mellom partiene». Hun sikter til artikkelen i Bergens Tidende om at KrF skal ha takket nei til å få omfattende informasjon om velgeroverganger, markedsundersøkelser og velgeradferd med samarbeidspartiene på ikke-sosialistisk side.

Det eneste problemet med dette, er at det ikke er sant. Vi har aldri takket nei til informasjon fra Høyre. Men vær trygg på at vi har holdt oss oppdatert på tall på annet vis, som f.eks. fra Pollofpolls.

En friere sentrumsposisjon

Nå gjør vi det vi sa før valget. Vi ønsker ikke å binde oss til de blåblå, hverken ved å gå inn i regjering eller med egen avtale. I en friere sentrumsposisjon på Stortinget skal ingen være i tvil om at stemmene KrF fikk ved valget, skal bidra til politisk gjennomslag.

Vi skal kjempe for gjennomslag i kampen mot sorteringssamfunnet, for en mer offensiv klimapolitikk, for en mer fleksibel familiepolitikk og en mer ansvarlig ruspolitikk. Skal vi få resultater og gjennomslag for vår politikk, er vi helt avhengig av godt samarbeid – både med regjeringen i sak til sak, men også med alle partier på Stortinget.

