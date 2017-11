Kort sagt, torsdag 16. november

Skattesvindelens død: Blockchain

I lys av Paradise Papers-skandalen ser vi at skattemyndighetene ikke holder følge med oppfinnsomme skattesnyltere. Blockchain, teknologien bak Bitcoin, kan være løsningen.

Kryptovaluta møter mye motstand, men teknologien bak bør ikke avfeies. Veldig forenklet kan vi se for oss et desentralisert nettverk hvor alle transaksjoner lagres i blokker, som settes sammen i en kjede. Herav navnet blockchain. Alt lagres som kopi hos hver enkelt bruker, noe som gjør det umulig å forfalske, endre eller slette noe.

Et blockchain-nettverk bestående av skattemyndigheter og banker verden over, vil kunne spore alle transaksjoner. Dermed blir det umulig å skjule eiendeler eller overføringer fra myndighetene. Myndighetene må få øynene opp for fordelene ved å bygge opp et skattesystem på blockchain. En slik overgang vil reise mange spørsmål. Vil vi gå inn i en fremtid hvor alt må baseres på digital valuta? Hvor går grensen for personvern av skattetransaksjoner?

Det er uansett essensielt at skattemyndighetene øker sin kunnskap og forståelse for teknologi. Skattemyndighetene ligger tiår bak, og korrespondansen går fortsatt pr. brev.

Skal det være mulig å stanse skattesvindel, må det investeres i teknologi. Det vil ikke bli billig, men besparelsen for samfunnet vil være enorm.

Bendik Norheim Schei, masterstudent

Ingen selvkritisk sans, Steinfeld?

Fredag morgen fant advokat Dag Steinfeld behov for at hans klient, direktør Christine Meyer i Statistisk sentralbyrå (SSB), stilte med advokat i møte med Finansdepartementet. Organisering av SSB var det som sto på agendaen. Grunnlaget for dette behovet var ifølge Steinfeld at massemediene torsdag ettermiddag hadde uttalt at Meyer visstnok hadde sagt opp sin stilling i SSB. Derfor fant han grunn til å tro at det var denne oppsigelsen som kom til å bli tema.

Steinfeld hadde startet fredagen som Meyers advokat med å fremholde at Meyer aldri hadde sagt opp sin stilling. Et samlet pressekorps lurte derfor på hvordan Steinfeld kunne tro at denne angivelige oppsigelsen som altså ikke fantes, likevel skulle være dagens tema. Da journalistene var så ubegavede at de ikke forsto at det var slik som Steinfeld sa, men i stedet stilte stadig mer betimelige spørsmål om det behovet Steinfeld hadde sett, ga han seg på høyrøstet vis til å skjelle dem ut.

De ble beskyldt for å bable i vei, men den som bablet usammenhengende i vei og ikke syntes å forstå noe som helst, heller ikke av det han selv sa, var Steinfeld selv.

Jan Tennøe

Nye retningslinjer skal bidra til at flere får riktig diagnose

Svangerskapsdiabetes kan gi alvorlige konsekvenser for mor og barn. Våre nye retningslinjer på feltet skal bidra til at flere gravide får riktig diagnose og tidlig behandling.

Bente Prytz Mjølstad, Petter Brelin og Gisle Roksund spør i Aftenposten 13. november om de nye retningslinjene vil gi friskere barn og mødre. Svaret er ja: Hvis vi finner flere av de gravide som har svangerskapsdiabetes og kan gi dem behandling så raskt som mulig, vil det gi friskere barn og mødre.

Svangerskapsdiabetes er diabetes som oppdages eller oppstår i graviditeten. Det kan gi økt risiko for svangerskapsforgiftning og føre til komplikasjoner under fødselen, blant annet fordi barnet kan få høy fødselsvekt. Svangerskapsdiabetes gir også økt risiko for at kvinnen senere utvikler diabetes type 2, og økt risiko for overvekt hos barnet på lengre sikt. Våre nye anbefalinger betyr at langt flere vil bli testet, men bare de som faktisk har svangerskapsdiabetes skal behandles.

Har du svangerskapsdiabetes skal du få diagnose og god behandling uavhengig av hvor i landet du bor. Det skal de nye retningslinjene på feltet bidra til.

Svein Lie, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet

Vranglæren om naturvitenskap og gudetro

I en klassediskusjon på videregående skole spurte en elev om forskjellen mellom evolusjon og kreasjonisme. Jeg glemmer aldri hvordan læreren nonchalant svarte «Kreasjonisme er troen på at Gud har skapt alt. Evolusjon er det motsatte».

Ikke bare var det feil definisjon av konseptene, men også det første direkte møtet jeg hadde med vranglæren om at naturvitenskap motsetter seg gudetro.

Siden har jeg vært på forelesninger hvor Guds eksistens har vært irrelevant for tema, men likevel tas opp. I en fysikkforelesning avbrøt professoren med en tirade om hvorfor det er like sannsynlig at et romvesen styrer universet som Gud.

Dette setter troende studenter i en uheldig bås. Hvis gudetro ikke samsvarer med det vi studerer, hva gjør vi her?

Videregåendelæreren min brukte den populære antagelsen at evolusjon motsetter seg gudetro. Vitenskapelige teorier blir også brukt til å argumentere for.

Ifølge kausalitetsloven krever all virkning en årsak. Her kan vi stille spørsmål ved hva som forårsaket Big Bang. Som fysikkstudent er dette noe jeg diskuterer med medstudenter.

«Hva med fine-tuning?» spør jeg. Teorien baseres på at sannsynligheten for å oppnå fysiske konstanter i universet etter en eksplosjon som Big Bang er utrolig liten. Et lite avvik kunne ført til uorden eller kollaps. Her tror jeg på en intelligent skaper – Gud, som opprettholdt disse konstantene. Andre mener det er mer sannsynlig med multivers, eksistensen av et uendelig antall universer. Vårt er et av få, hvor konstantene ble opprettholdt naturlig. Begge teoriene er mer filosofiske enn vitenskapelige.

Hittil har vi hverken klart å bevise eller motbevise Guds eksistens vitenskapelig. Derfor blir det problematisk når det motsatte antydes i et klasserom. Det legitimerer å sette spørsmålstegn ved hvorvidt troende er like reflekterte som andre studenter.

Yasmin Bashir Mohamed, fysikkstudent