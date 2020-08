Som transperson kan du aldri være god nok | Karoline Skarstein

Karoline Skarstein Transperson

Nå nettopp

Hele transdebatten er nå blitt så banal at det kanskje ikke er rart at stadig flere unge føler behov for å gjøre endringer på kroppen sin for å få leve i fred, skriver Karoline Skarstein. Silje Takle

Det er et problem at transkvinner har penis, men det er søren meg også et problem når vi fjerner den.

Denne sommeren har vi gjennom en mengde kommentarer og debattinnlegg i diverse aviser fått høre at det er et problem at man nå kan skifte juridisk kjønn uten kirurgi. Samtidig presenteres det gjerne som et problem at det i det hele tatt gis kirurgi, og spesielt at det nå kanskje kan bli lettere å få tilgang. Senest 3. august ble det omtalt som «selvskading» i Aftenposten.

Meningsløs garderobejakt

Så snakkes det stadig om frykten for den «hårete transkvinnen i damedusjen». For plutselig er kjønn et utseende, og kvinne er noe du må «passere» som. Når transkvinner da forsøker å passere, får de kjeft fordi «kvinne er ikke et utseende».

De siste årene har det også begynt å dukke opp historier om mer maskuline biologiske kvinner som nå får bråk på toalettet, fordi de ikke ser «kvinnelige» nok ut. Jakten på transkvinner går nå også utover kvinner som ikke passer til stereotypien.

Sannheten er at i dag kan du som transkvinne leve ganske normalt, så lenge du blir godkjent og så lenge du har gjort de nødvendige inngrepene for å kunne klare det. En transkvinne blir først et problem og gjenstand for offentlig debatt med en gang det er noe galt med utseendet, med en gang utseendet skaper tvil hos cispersoner. Er det en penis nedi trusen der, eller er det ikke?

Debatten skaper mer dysfori

Hele transdebatten er nå blitt så banal at det kanskje ikke er rart at stadig flere unge føler behov for å gjøre endringer på kroppen sin for å få leve i fred. Den debatten mediene har kjørt over flere år, skaper dysfori. Det skaper et behov for fysiske endringer på unge transpersoners egne kropper.

Og når det på toppen av det hele argumenteres for at lov om selvbestemt juridisk kjønn bør reverseres, fordi mange unge nå kan komme til å angre, så faller hele argumentasjonen til skeptikerne sammen. For i dag kan du faktisk få muligheten til å leve som det kjønnet du opplever deg som, uten kirurgiske inngrep, uten potensial for overbehandling.

Å fjerne den muligheten vil bare skape flere historier lik den vi ser i rettsapparatet vårt akkurat nå, der transmannen Tobias Reiten går til sak mot staten etter at han opplevde seg presset til å gjennomgå kirurgi han egentlig ikke hadde behov for, bare for å få endre juridisk kjønn.

Med så mye hat og debatt rundt transpersoners kropper, er det jammen ikke rart unge transpersoner i dag føler behov for å gjøre fysiske endringer.

