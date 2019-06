I disse dager går nesten en million i demonstrasjonstog i Hongkong. Mens vi skriver dette, får vi høre fra venner at de blir angrepet med tåregass. De demonstrerer fordi Kina har presset Hongkongs myndigheter til å innføre en lov som vil tillate utlevering til Kina, kun basert på mistanke.

På overflaten burde ikke det være så ille – Kina og Hongkong er ett land, men i realiteten vil Kina bruke denne loven til å få utlevert mennesker de ikke liker, fra Hongkong.

Vi er hongkongere som har bosatt oss i Norge. Vi er glad i Hongkong, men vi frykter å ikke kunne reise tilbake dit fordi denne loven setter oss i fare. Vi har gjort oss skyldige i den groveste forbrytelsen som finnes i Kina – å tale kinesiske myndigheter imot.

Anholdt på flyplassen

Vi markerte 4. juni i år at det var 30 år siden massakren ved Den himmelske freds plass. De fleste er kjent med at Kina har forsøkt å hindre enhver form for diskusjon om denne massakren inne i Kina. Men det mange nok ikke er klar over, er at Kina er så hårsåre at så sent som 2. juni fikk de Feng Congde anholdt på flyplassen i Hongkong da han var på vei for å markere massakren. Fengs eneste forbrytelse var at han var til stede 30 år tidligere på Den himmelske freds plass.

I 2015 forsvant en svensk statsborger fra sin ferieleilighet i Thailand. På kinesisk statsfjernsyn sto han fire måneder senere frem og kunngjorde at han dro tilbake til Kina for å ta ansvar for en trafikkforbrytelse han begikk i 2003.

Vi vil våge oss til å påstå at det Kina ikke vil ha frem, er at han i virkeligheten ble ansett som en trussel. Hvorfor? Han drev et forlag i Hongkong som utga bøker som var kritiske til Kina. Til tross for påtrykk fra både Sverige og EU befinner han seg fremdeles i Kina.

Liten eller ingen respekt

Xi Jinping er blitt bestevenn med Vladimir Putin, og de har nok lært mye av hverandre. Russland annekterer Krim og lager kaos i Syria. Kina ekspanderer med baser i Sør-Kina-havet og annekterer i stadig større grad Hongkong.

Det til tross for at de har inngått en avtale med Storbritannia som garanterer Hongkong fullt selvstyre utenom sikkerhetspolitikken og diplomati, en avtale som minner om den Sverige og Norge hadde mellom 1814 og 1905.

Der Sverige i stor grad respekterte den norske grunnloven, har Kina liten eller ingen respekt for den avtalen de har inngått.

I vår store naivitet trodde vi at vårt nye hjemland, Norge, gitt sin historie, var et fyrtårn for menneskerettigheter. Men nå er vi usikre på om å tale kinesiske myndigheter imot er blitt en forbrytelse også i Norge. I alle fall er den øredøvende stillheten fra den norske regjeringen såpass påfallende at vi mistenker at Kina har hatt et ord med i spillet.

Vi er fremdeles såpass naive at vi regner med at Norge, etter å ha få tenkt seg litt om, ser at det eneste rimelige er å stå opp imot Kinas stadige forsøk på innskrenkning av menneskerettigheter.

La oss ikke miste troen på at Norge vil stå opp for menneskerettigheter og gi klar beskjed til Kina om at dette ikke er akseptabelt.

Les mer: