Studenten Ida Andersen setter ord på en frustrasjon som jeg deler med mange studenter.

I løpet av natten gikk mange studenter fra å ha en stabil inntekt til å miste den. De sitter heldigvis igjen med studiestøtten, men for mange er ikke det alene nok til å dekke faste utgifter. Jeg forstår at det skaper usikkerhet for mange.

To krisepakker er allerede blitt vedtatt i Stortinget. Når Ida skriver at det er næringslivet som er best sikret, mens resten av befolkningen både arbeidstagere, frilansere og studenter vil slite, så er ikke det helt riktig. For det første er vi helt avhengig av at næringslivet ikke knekker. Vi må sikre at folk har jobber å gå tilbake til når vi skal bevege oss tilbake til normalen. For det andre får permitterte arbeidstagere nå full lønn i 20 dager, frilansere er sikret 80 prosent av snittinntekten sin for de siste tre årene, og studentene skal heller ikke stå igjen på bar bakke.

Vi har utvidet fristen i Lånekassen for å søke om stipend og lån. Det gjør at de som planla å finansiere studiene sine med arbeidsinntekt alene, nå kan få hjelp i Lånekassen. Dette tiltaket er et komma, ikke et punktum.

Fredag skal regjeringen legge frem mange forslag til Stortinget. Der vil det også være flere tiltak rettet mot studenter. Jeg håper allikevel å få på plass løsninger før fredag, slik at Ida og andre usikre studenter får informasjon om hva som skjer så fort som mulig.

Jeg lover at løsningene er på vei.