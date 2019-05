Det er mange meninger rundt ansvaret influensere har i forbindelse med kroppspress, kjøpepress og idealer. Vi har sett offentlige oppvaskrunder etter provoserende blogginnlegg. Med ydmykhet i blikket er de fleste enige om at grensen for hva som er greit, bør defineres, og at man skal tenke seg godt om før noe publiseres.

Hva med mannen i gata som plutselig blir en slags influenser? En som kan gi råd og anbefalinger til andre med den største innlevelse og overbevisende evne. Påvirke store avgjørelser, uten å ha peiling på hva det egentlig innebærer.

Som allmennlege og tobarnsmamma er jeg altfor ofte vitne til ukorrekte og iblant helsefarlige anbefalinger på nett.

Selvutnevnte netteksperter florerer, og det finnes dessverre ingen filter til å fjerne ukorrekte anbefalinger.

Det går som regel verst utover sårbare og usikre personer som søker råd.

Privat

Mor fulgte feil råd

For eksempel hadde jeg en liten gutt på kontoret som hadde fått utslett en dag. Hans mor la ut bilde på mammagruppe på nettet og fikk råd av samtlige medmammaer om å smøre hydrokortison på utslettet.

De var sikre i sin sak: Dette er eksem!

Problemet var at gutten hadde en hudinfeksjon der hydrokortisonen senket hudens immunforsvar, og dermed spredte infeksjonen seg som ild i tørt gress.

Han ble kjempesyk fordi mor fulgte feil råd.

Eller en ung kvinne med barseldepresjon som hadde lyst til å dra på weekendtur med kjæresten, men fikk skjenn av mammapolitiet fordi det var jo bare helt hårreisende å forlate en ettåring hjemme hos besteforeldre! Så hun droppet turen og ble enda mer deprimert.

Ikke helt uvanlig er unge gutter som får tips om diverse kosttilskudd og tabletter av selvutnevnte treningseksperter på nett. En stor andel av disse tidligere friske guttene ender opp med å sette hele hormonbalansen i kroppen ut av spill. Slikt tar år å reparere.

Jeg kunne fortsatt med slike eksempler i det uendelige.

Misforstå meg ikke. Mange har nok godt av å snakke ut om søvnløse netter med babyer, dele oppskrifter eller reisetips med likesinnede. Selv har jeg endt opp med tidenes bæremeis etter anbefaling fra mer erfarne og sporty mammaer på nett.

Skjøre og sårbare mennesker

De fleste er nok enige om at folk som ønsker råd fra grupper på nett, bør ha et kritisk blikk når de pløyer gjennom de mange svarene som hamres inn. Bør ikke den gjennomsnittlige bloggleseren også ha samme blikket? Likevel dukker komplekser opp hos mange.

Når «hip dips» blir et vanskelig tema man helst skal styre unna, så bør vi kunne unngå å forhåndsdømme og irettesette deprimerte førstegangsmødre. Eller erkjenne at utslett hos barn ikke er enkelt å behandle via nettet.

Etter snart ti år i legeyrket synes jeg fortsatt iblant at det kan være vanskelig å stille rett diagnose.

La oss bry oss om hverandre, dele sorger, frustrasjoner og gleder, tips og råd på diverse nettsider og grupper.

Men la oss også huske på at det sitter ekte mennesker i andre enden med en bakgrunn vi ikke kjenner, og med en kropp og psyke som iblant er skjør og sårbar.

