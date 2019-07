Søndag må Norges Sjakkforbunds kongress ta stilling til om de skal inngå en sponsoravtale med spillselskapet Kindred. Forslaget til avtale har utløst et skred av juridiske spørsmål, som potensielt kan ri Sjakkforbundet som en mare i årevis fremover.

For det første er mye som tyder på at Sjakkforbundets promotering av Kindred vil være markedsføring av et utenlandsk spillselskap, noe som er forbudt etter lotteriloven.

Da bryggeriet Hansa i sin tid ble nektet å markedsføre logoen sin på fotballklubben Branns drakter, tok de saken helt til Høyesterett og tapte. Høyesterett la til grunn en svært vid tolkning av markedsføring. De konkluderte med at det var tilstrekkelig at logoen ga mange en assosiasjon til Hansas øl som kunne fremme bryggeriets salg av dette produktet.

Lotteritilsynet har allerede advart Sjakkforbundet, og det er vanskelig å se for seg hvordan avtalen slik den er beskrevet ikke i hvert fall drar Sjakkforbundet inn i svært krevende grenseganger, hvor de til stadighet står i fare for å bryte loven og får en rekke utfordringer med Lotteritilsynet.

Sjakkforbundets kattepine

Sjakkforbundets vedtekter fastslår at forbundet skal være upolitisk. Det er neppe forenelig med et vedtak om å jobbe for en endring av norsk spillpolitikk, og dette er opplagt et punkt som kan lede til tvist i ettertid. I tillegg kommer spørsmålet om Magnus Carlsens forsøk på å kuppe kongressen er lovlig.

Sjakkforbundet har besluttet å godkjenne delegater fra Offerspill, basert på to relativt knappe advokatvurderinger, som Norges fremste ekspert på feltet, professor Woxholth, har kritisert i relativt sterke ordelag.

Når det kreves delegater til sjakkongressen basert på medlemmer der de færreste nok noen gang kommer til å delta i organiserte sjakkaktiviteter, er det lett å la seg overbevise av Woxholts argumentasjon om at dette er foreningsrettslig misbruk som ikke bør godtas. Også her ligger det en fare for søksmål i ettertid, enten fra Offerspill og Kindred-avtalens støttespillere, eller fra de øvrige sjakklubbene som eventuelt skulle tape som følge av Carlsens Offerspill-vri.

Kan fortsatt avverge søksmål

Magnus Carlsen har gjort enormt mye for Sjakkforbundet og norsk sjakk. Nå står han imidlertid i fare for å undergrave mye av det som er oppnådd.

For noen av oss har kanskje Carlsen fått kraftige riper i lakken som ikke så lett lar seg reparere, med sin uforsonlige holdning som ikke følger de ordinære spillereglene i en demokratisk organisasjon.

Sjakkforbundet har imidlertid fortsatt muligheten til å avverge søksmål, straffesaker og ytterligere omdømmetap: Et så stort flertall av delegatene på sjakkongressen må si nei til avtalen at selv en godkjennelse av Offerspill ikke får betydning.

