Meget overrasket leser jeg dramatiker Ayad Akhtars innlegg i forbindelse med Ulrik Imtiaz Rolfsens angrep på min anmeldelse av Nationaltheatrets Krenket.

Begge to feilleser meg, Rolfsen trekker til og med min «minoritetsbakgrunn» inn. Akhtars svar kan bare skyldes oversetterfeil.

Ikke brukt hans ord

Akhtar skriver: «Jeg kommenterer i prinsippet ikke anmeldelser av arbeidet mitt. Dette er intet unntak. Likevel, siden Levin har valgt å bruke mine ord som støtte for sin kritiske vurdering (min uthevelse) tror jeg det er viktig å klargjøre at hun helt klart har misforstått det jeg refererte til i det intervjuet med Klassekampen som hun siterer fra.»

I mitt svar til Rolfsen gjorde jeg det klinkende klart at jeg leste Klassekampen etter at jeg hadde sendt inn min anmeldelse. Jeg har følgelig overhodet ikke brukt hans ord i Klassekampen som støtte for min kritiske vurdering, bare i svaret til Rolfsen.

Akhtar skriver også at om stykket ikke er så aktuelt som det var, er det mer relevant enn noen gang, fordi verden er endret etter 9/11. Men for andre minoriteter har den trivialiserte rasismen vært ganske grusom mye lenger enn fra 9/11. I dette landet gjelder det for eksempel samer, tatere og jøder.

Det føles merkelig å skrive dette på 18-årsdagen for den tragiske hendelsen 9/11, den Amir i stykket må innrømme at han «er stolt av».

Soleklar ytringsrett

Jeg har skrevet om teater i mer enn 40 år, og jeg har sett teater over store deler av verden.

Ayad Akhtar skriver at jeg ikke har lov til «å misbruke hans ord som støtte for mine subjektive inntrykk». Det har jeg ikke gjort. Jeg har brukt min soleklare ytringsrett som teateranmelder.