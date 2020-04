Som en av to sjefer hittil, er det hyggelig å lese underoverskriften om typisk norsk å være god oljefondssjef i Christina Plettens kommentar i Aftenposten 23 april.

Det er greit å stille spørsmål om min habilitet som «håndplukket USA-farer» til å applaudere utnevnelsen av Nicolai Tangen da den ble kjent. Men jeg ber om å bli trodd på to ting:

Jan T. Espedal

1) De tre dagene på seminaret Back to University på Wharton var et faglig program uten sidestykke. Jeg har selv aldri opplevd maken til komprimert, spennende og relevant faglig fordypning og diskusjon. Det var dette jeg håpet på da jeg satte av en frihelg i et ellers for tett program med reiser. Ikke en luksustur.

2) Jeg kan redegjøre for min vurdering av Tangen som kandidat til stillingen langs en rekke krav til kvalifikasjoner som må gjelde for sjefen for et av verdens største fond. Listen med krav kan settes opp rimelig objektivt. På profesjonell måte kan man også vurdere om ulike kandidater oppfyller kravene.

I forhold til andre som er nevnt i pressen som mulige kandidater for jobben, er Tangens erfaring og utviste dyktighet i global kapitalforvaltning i en klasse for seg.

Så kan man selvsagt diskutere om hans verdier passer til stillingen som maskinsjefen for oljefondet. Den nye tilværelsen for Tangen vil være forskjellig fra hans London-baserte hittil. La ham få sjansen til å vise at han forstår og evner den omstillingen.