Hva er det regjeringen vil? Vil den ha nordlendinger i flyktningleir i Slottsparken?

Regjeringen greier ikke å forstå årsakssammenhenger mellom å fjerne fergesambandet, bussruten, politi, fødestuen, sykehus, pedagogiske tjenester i skolen, ungdomsaktiviteter, sykepleierutdanningen, lærerutdanningen, lærere, ambulanse, banker, post og butikk.

Alt som skal til for å få et samfunn til å unngå kollaps, det vil Erna Solberg (H) ta fra oss i distriktene. Men vi får beholde presten og kirken, enn så lenge. Bare taket på kirken ikke blir lekk. Da går det til helvete med kirken og presten òg.

Sentraliseringsflyktninger i eget land

Vi kan ikke føde på post i Butikk. Vi vet dette, men ser med skrekk på hvordan sentraliseringen og innstrammingene i samfunnet vårt ødelegger for distriktsfolket hver eneste dag.

Helgeland produserer røkelaksen som Erna Solberg, Siv Jensen, Iselin Nybø og Trine Skei Grande lesser på smørbrødet de spiser mens de glemmer å beskytte landet sitt fra intern kollaps.

Fiskeoppdrett, ja takk. Oljeboring, ja takk. Mennesker, nei det trenger vi ikke.

Regjeringen vil selge naturen vår til utenlandske storselskap. Men ikke la det bo folk der. Det er ikke praktisk å bo så langt nord uansett. Det er en utkant. Hele Norge er utkant. Vi trenger bare innkant. Vestkant. Kan ikke noen kantslipe dette landet?

Det er dyrt med hurtigbåt og buss. Hvorfor må den gå to ganger om dagen? Er det skole der? Ute på den øya der? Du tuller? Vi kutter.

Helgeland straffes, men for hva?

Jeg trodde Helgeland tilhørte Norge. Jeg må få meg nytt pass. Hvem er det som eier oljefeltene her ute? Er det Helgelands befolkning? Ser vi noe til de pengene som pumpes opp utenfor kysten her? Lite.

Fisken vi levde av, er nå forbeholdt de rike, store selskapene. Kysten avmagres. Og det er planlagt og oppmuntret.

Hvorfor er det så veldig viktig å stryke den nordnorske befolkningen sør for Saltfjellet av kartet? Får vi flyktningstatus eller forblir vi statsløse? Vi bor åpenbart på okkupert land.

Usikker fremtid

Skal vi sette våre eldre, våre syke og trengende på gaten, overlatt til seg selv? Skal vi begynne med borgervern sånn at vi kan holde ro og orden her selv etter at regjeringen kutter ut politiet?

Skal vi gå tilbake til å føde i robåt? Hva skal vi gjøre i tilfelle risikofødsler eller storm nå som regjeringen sender oss 100 år tilbake i tid? Bare kaste mor og barn over rekken? De prøver å selge oss en fallert infrastruktur. Og hva har de tenkt å kjøpe oss ut med? Vindmøller.

Men vi helgelendinger er ikke så veldig imponert over det de presenterer. Å si at vi er illsinte, er en underdrivelse. Vi gir oss ikke før regjeringen tar ansvar og rydder opp i årevis med nedbygging av infrastruktur i en av Norges sterkeste vekstøkonomier.

Delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter