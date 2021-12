Kort sagt, mandag 20. desember

Debattredaksjonen

12 minutter siden

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Norske meierier. Forskerkonkurranse for barn. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Skaff meg en wattmåler

Vi nettkunder kan neste år bli påtvunget en ny modell for prising av nettleie knyttet til maksforbruk. Som tidligere ansatt i et nettselskap har jeg forståelse for grunnlaget. Og jeg tror en slik modell på sikt kan bidra positivt både for netteier og meg som kunde.

Det er imidlertid en utfordring å få en enkel tilgang til hvor mye strøm jeg bruker til enhver tid. Jeg kan fra dag til dag sjekke forbruket på strømleverandørens app, men har ingen enkel løsning for å følge variasjonen i forbruket gjennom dagen. Det er et problem med den nye modellen, hvor toppene i forbruket slår inn på fakturaen for nettleie måneden etter.

I «gamle» dager kunne jeg langt på vei følge med på hva jeg faktisk brukte ved å sjekke varmeovner, komfyr og annet utstyr. I dag er det gulvvarme, gjerne med flere soner, hvor det ikke fremgår hvor mye strøm som brukes. En induksjonstopp sier meg bare hvilken styrke de enkelte sonene er satt på, men ingen ting om hvor mange watt de enkelte trinnene bruker. Tilsvarende gjelder for stekeovnen. Det eneste jeg nå vet, er hva elbilladeren trekker.

Da jeg bygget hus for 40 år siden, fikk jeg satt inn en wattmåler. En liten og enkel mekanisk måler som sto på kjøkkenveggen. Den viste meg til enhver tid hvor mye jeg belastet nettet. Hvis den plutselig viste et høyt forbruk, kunne det være grunn til å sjekke om noe som ikke trengtes, var kommet på. Da jeg pusset opp et annet hus for fem år siden, sjekket jeg mulighetene med min daværende installatør for å få montert noe tilsvarende. Det var da ikke mulig.

Etter et søk på nettet ser det nå ut som om det finnes løsninger. De burde vært på plass før den nye prismodellen slår inn.

For dem som ønsker at vi skal styre vårt forbruk, netteier, burde det være en naturlig oppgave å sørge for at en slik løsning kom på plass før den nye prismodellen ble innført. De byttet for ikke lenge siden ut målerne slik at de kan fjernavleses. Prisen for det har vi betalt via nettleien. Slik burde det også være med en enkel wattmåler.

Terje Hermansen, Hurdal

Meieriene og markedet

Jurist Erling Hjelmeng og landbruksøkonom John Lilleborge har begge svart på mitt debattinnlegg i Aftenposten, der jeg forsvarer stans i utbetaling av distribusjonstilskudd til Q-meieriene. De mener tilskuddet ikke kan fjernes uten også å se på andre ordninger.

Hjelmeng trekker frem tilskudd Tine får for ulempe med å bringe inn råvarer fra alle store og små gårder over hele landet. Uten fraktutjevning ville vi fått bare noen få, store melkebruk i sentrale strøk. Det ville gå utover matforsyning, biologisk mangfold, klima og bosetting.

Lilleborge mener Tine selger melken for dyrt til sine konkurrenter. «Melkeforliket» var nettopp et forlik. Det betyr at det er det partene ble enige om, og som gjelder. Landbruksdirektoratet og Konkurransetilsynet kontrollerer Tines priser og marginer.

Merk at begge disse to har hatt betalte oppdrag for Q-meieriene og Synnøve Finden, som slett ikke er «uavhengige», men store markedsaktører.

50 øre pr. liter i tapt tilskudd for Q-meieriene utgjør lite for deres kunder. Men 50 øre utgjør 12 prosent av en utbetalingspris fra Tine til bonde på ca. 4,50 kroner. Når dette urettferdige tilskuddet nå er fjernet, blir det mer reell konkurranse.

Ola Hammer Langleite, melkebonde, Tine-eier/medlem og sivilingeniør

Mer kritisk tenkning i skolen

Forskningsrådet har ambisjoner om at enda flere lærere, barn og unge skal få erfaring med å forske selv og bli kjent med hvordan forskning foregår, gjennom Nysgjerrigpermetoden. Derfor legger vi om forskerkonkurransen for barn, Nysgjerrigper, og trapper opp den delen av tilbudet lærerne selv sier at de trenger for å levere på ny læreplan.

Det er ikke riktig at vi kutter satsingen på barns vitenskapelige utvikling, slik flere innleggsforfattere hevder i Aftenposten 15. desember. Nysgjerrigper er vår viktigste satsing for barn og unge. Og vi er helt enig med innleggsforfatterne at satsing på vitenskapelig metode og kritisk tenkning blir stadig viktigere!

Dagens tilbud når for få barn, og altfor få lærere. Dessverre deltok under 1 prosent av norske skolebarn årlig i Nysgjerrigper-konkurransen, og lærerne gir tilbakemelding om at konkurransen er for ressurskrevende til å delta på. Lærerne etterspør selv digitale ressurser og flere kurs på skolene for å levere på ny læreplan. Vi ønsker derfor å vri om på satsingen for å nå ut til flere med de verktøyene de selv etterspør.

Lærerne er den viktigste ressursen for at barn skal få bli kjent med forskning og forskningsmetodikk, og vi skal legge til rette for at lærere og elever jobber utforskende i tråd med læreplanene også i tiden fremover. Vi vil gi lærere både digitale verktøy, undervisningsopplegg og kurs for å støtte dem i denne viktige satsingen. For å lage et enda bedre tilbud, ønsker vi å samle alle ressurslærerne til å være med og utvikle Nysgjerrigper videre.

Cathrine Torp, kommunikasjonsdirektør, Forskningsrådet